Hoe veilig is Nederland nog voor rechtse journalisten? Dennis Schouten (PowNed) mishandeld in Enschede

Terwijl half links Nederland nog steeds op tilt slaat van het optreden van Eva Vlaardingerbroek bij WNL afgelopen weekend, dient het volgende geval van bedreigde rechtse journalistiek zich al weer aan: Dennis Schouten – beken van Powned – is afgelopen weekend afgetuigd in Enschede, omdat hij “kutvideo’s” zou maken.

Je zal ons zeker niet horen zeggen dat links Nederland niet tolerant is. Maar feit is wel degelijk dat er een hoop zichzelf linkse en tolerante Nederlanders rondlopen die zich geen haar beter gedragen dan de eerste de beste gewelddadige NVU’er. Kijk: niemand hoeft het eens te zijn met rechtse journalisten. Je hoeft ze zelfs niet aan te kijken of ook maar in hun buurt te verkeren, als je niet wil. Maar wat er met PowNed-verslaggever Dennis Schouten afgelopen weekend is gebeurd, is echt beneden elk peil.

De persvrijheid in Nederland staat echt zwaar onder druk, zo moeten we concluderen uit deze verdrietige Instagram-post van de jonge ‘rechtse’ journalist:

““Omdat je k***** video’s maakt.” Gisteravond was ik samen met mijn zusje en een vriend gezellig bij de ‘Q-Music foute party’ in Enschede. Ik weet dat als ik daarheen ga mensen op me afkomen voor een foto, gesprekje, hand of om me te vertellen dat ze me een waardeloze gozer vinden. Allemaal prima! Ik heb er tenslotte zelf voor gekozen om dit werk te doen. Gezellig. Vannacht was er iemand die bleef maar duwen en vervelend doen. Nadat ik en anderen hem meerdere keren hadden gevraagd normaal te doen sloeg hij me uit het niets in mijn gezicht en lag ik vervolgens op de grond. Reden? “Omdat je k***** video’s maakt. Ik wil niet dat ik door dit soort idioten niet meer kan doen wat ik leuk vind en daarom ga ik aangifte doen.”

Mochten mensen wat gezien hebben, dan vraagt Dennis ze om hem een bericht te sturen. Om te zorgen dat deze frontale aanval op de rechtse journalistiek in Nederland eens een keer stopt. Basta!