Inboedelverzekering vergelijken: een aantal tips die je moet lezen voordat je een polis afsluit in 2020

Een inboedelverzekering, wat is dat precies en waar kun je deze polis goed voor gebruiken? Hebben we het niet allemaal wel eens meegemaakt in ons leven? Schade aan spullen in je woning, hoe voorzichtig en zuinig je ook bent het overkomt ons allemaal eens in het leven. Maar gelukkig kun je dit risico wel afdekken, voor het verzekeren van de spullen in je woning kun je namelijk een inboedelverzekering afsluiten.

Een inboedelverzekering afsluiten, waar moet je op letten en hoe kun je besparen?

Met een inboedelverzekering ben je verzekerd voor stormschade, brandschade, diefstal en waterschade. Als je geïnteresseerd bent in deze polis kan het erg slim zijn om zelf wat onderzoek te doen, het is namelijk mogelijk om de premie laag te houden zonder al te veel moeite. Wil je meer weten? Lees dan direct de volgende bespaartips om de beste keuze te maken in de talloze inboedelverzekeringen op de markt.

1.Kijk naar de mogelijkheden om verzekeringen te combineren

Het is bij veel verzekeraars mogelijk geworden om meerdere verzekeringen in één pakket te stoppen, dit kan bepaalde voordelen hebben omdat je een zogenoemde pakketkorting kunt krijgen. Doorgaans kan deze korting oplopen tot wel 4%.

De inboedelverzekering is bij uitstek een verzekering die geschikt is voor het combineren met bijvoorbeeld een opstal-, aansprakelijk- en een rechtsbijstandverzekering.

Naast deze verzekering is het bij sommige verzekeraars ook nog mogelijk om een reisverzekering, annuleringsverzekering of ongevallenverzekering te koppelen.

Bij sommige verzekeraars is het mogelijk om het pakket zelf samen te stellen, je kunt dan zelf kiezen welke polissen je in één pakket wil samenvoegen.

2. Kies de juiste dekking, ga je voor extra uitgebreid of allrisk?

Bij de meeste inboedelverzekeringen kun je kiezen uit twee verschillende soorten dekkingen, je kunt kiezen voor extra uitgebreid en allrisk. Als je voor de extra uitgebreide dekking gaat ben je verzekerd tegen onder meer brandschade, stormschade, waterschade, inbraak en diefstal.

Pfoe, dat is een hoop dekking voor een standaardpolis. We zien je al denken, waarom heb je nog een allrisk inboedelverzekering nodig? Nou, het antwoord is simpel. Bij een allrisk dekking worden schades die door eigen schuld zijn ontstaan ook gedekt. Uiteraard is deze dekking een stuk duurder dan de extra uitgebreide dekking.

Denk altijd goed na over je dekking, heb je echt een allrisk polis nodig? Het jaarlijkse verschil in premie tussen de extra uitgebreide dekking en allrisk is aanzienlijk.

Kiezen voor de juiste dekking kan je dus veel geld besparen, zeker als allrisk verzekeren ietwat overdreven is.

3. Je eigen risico verhogen zorgt voor een lagere maandpremie

Bij de meeste verzekeraars die inboedelverzekering aanbieden is het mogelijk om een hoger eigen risico te betalen. Bij een aantal verzekeraars moet je als je schade meldt eerst een afgesproken bedrag eigen risico betalen voordat de verzekeraar de schade vergoedt.

Door te kiezen voor een hoger eigen risico kun je het risico van de verzekeraar inperken. Bij schade betaal je dan een groot deel zelf, maar de maandelijkse premie gaat flink omlaag.

4. De premie in één keer per jaar betalen

Bij veel inboedelverzekeraars kun je een fikse korting ontvangen als je de jaarlijkse premie in één keer overmaakt. Bij veel verzekeraars krijg je ongeveer 3% korting als je de gehele premie jaarlijks overmaakt. Natuurlijk heeft niet iedereen even een groot bedrag liggen, maar als je in de mogelijkheid bent om het bedrag direct te betalen scheelt je dat behoorlijk wat geld.

5. Inboedelverzekering vergelijken kan je behoorlijk wat geld opleveren

Je zult er waarschijnlijk wel eens van gehoord hebben, misschien van vrienden of familie, op een feestje, of door de talloze reclames. Een verzekering vergelijken op het internet, het begint steeds normaler te worden voor veel Nederlanders.

Door ieder jaar een nieuwe vergelijking te maken van alle inboedelverzekeringen kun je na 1 jaar overstappen naar een betere of goedkopere verzekeraar. Na een bepaalde periode sluit een inboedelverzekering niet meer aan op de woonsituatie, dat is een prima uitgangspunt om te beginnen met een vergelijking.

Een online vergelijking maken heeft behoorlijk wat voordelen, het kost je nog geen 10 minuten en geeft je inzicht in alle dekkingen, verzekeraars, voorwaarden en eventuele addertjes onder het gras. Daardoor is de voordeligste of beste keuze maken een stuk eenvoudiger geworden.