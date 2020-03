JOVD Amsterdam: Huffnagel-soap rondom Pride Amsterdam toont aan dat vrijheid van meningsuiting in gevaar is

Dit is een bericht van de Amsterdamse JOVD:

De Amsterdamse JOVD e.o. ziet vrijheid van meningsuiting als een van de belangrijkste rechten die te allen tijde gewaarborgd moet blijven. Volgens Cesar van Rooij, bestuurslid politiek bij de JOVD Amsterdam, is het bij het COC Amsterdam slecht gesteld met deze vrijheid.

Begin deze maand trad het gehele bestuur van Pride Amsterdam af naar aanleiding van een uitspraak van voorzitter Frits Huffnagel over immigranten bij het programma Spraakmakers. Na deze uitspraak kreeg hij heel politiek correct Amsterdam over zich heen en eiste onder andere het COC Amsterdam direct zijn aftreden. Volgens Van Rooij is dit typerend voor het huidige debat in Amsterdam waar zelden nog ruimte is voor een afwijkende mening.

Spraakmakers wordt door de NPO omschreven als het programma waar ‘bevlogen gasten worden uitgenodigd die je net even wat anders naar mainstream nieuws laten kijken’. In dat kader werd Huffnagel, voormalig VVD wethouder van Amsterdam, uitgenodigd om op persoonlijke titel in gesprek te gaan over de maatschappelijke discussie omtrent immigranten en oorlogsmisdadigers. Tijdens dit gesprek gaf hij zijn visie op de immigratieproblematiek en zei hij onder andere: ‘Als we een kind zien, denken we gelijk ‘Oh, wat zielig, terwijl we niet een vader zien die daarachter staat die mogelijk oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die dat mogelijk gefaciliteerd heeft’. Ondanks het feit dat hij dit interview niet als voorzitter van de Pride gaf, werd er direct om zijn aftreden geroepen. Volgens het COC Amsterdam zou Huffnagel niet passen bij een organisatie die ‘hoort te staan voor inclusie en acceptatie voor iedereen’.

Volgens Van Rooij wordt hier pijnlijk duidelijk hoe het met de vrijheid van meningsuiting bij COC Amsterdam is gesteld. Je kunt het niet eens zijn met Huffnagel, of vinden dat hij deze uitspraak beter had moeten nuanceren gezien zijn functie, maar het is een persoonlijke mening waar ieder individu recht op heeft. Het is het COC Amsterdam dan ook kwalijk te nemen dat zij iemand, die jarenlang in binnen- en buitenland hartstochtelijk homorechten verdedigde, wegzet als xenofoob, racist en islamofoob omdat hij niet in het politiek correcte straatje past. Volgens Van Rooij kan er pas echt sprake zijn van inclusie en vrijheid van meningsuiting als er ruimte is voor alle meningen. Hij roept dan ook op om altijd, ongeacht politieke kleur, het gesprek aan te blijven gaan en te kijken waar we elkaar kunnen vinden. Alleen dan kan polarisering worden teruggebracht en blijven we als Amsterdamse samenleving vooruitgaan.

Namens het bestuur van de JOVD Amsterdam e.o.