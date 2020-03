Juist nu moet je als ondernemer het hoofd koel houden en sturen op proces

Er bestaat een realistische kans dat de corona-crisis een nieuwe recessie inluidt en daarom is het des te belangrijker dat je als ondernemer het hoofd koel houdt en stuurt op het proces.

Als je kijkt naar eerdere crisissen van wereldomvang, dan leert de ervaring ons dat de grootste klap wordt uitgedeeld in de eerste twee maanden. Dat is een soort shock-fase, waarin veel bedrijven en consumenten aan de noodrem trekken als het gaat om geld uitgeven.

Maar al vrij snel daarna begint de markt weer op gang te komen en te stabiliseren. In deze fase komen de economische geldstromen weer langzaam op gang. Het volledige herstel kan wel enkele jaren duren.

Hieronder zie je de ontwikkeling van de AEX voor en na de bankencrisis van 2008.

Dit patroon staat niet op zichzelf. Als je onderzoek doet naar hoe de beurzen (maar ook mensen) reageren op een grote crisis, dan kom je er al snel achter dat mensen eerst in een soort shock raken en zich vervolgens aanpassen aan de nieuwe realiteit.

Blijf kalm en scherp processen aan

Met die informatie in het achterhoofd is het dus belangrijk dat je de controle houdt over je onderneming en het hoofd koel houdt. In tijden van crisis is het belangrijk dat je de organisatie door de crisis leidt en je voorbereidt op het herstel dat gaat volgen.

Een van de eerste dingen die je als ondernemer of leider van de organisatie moet doen, is het aanscherpen van processen en het intensiveren van de interne communicatie. Een methode die hier veelal voor wordt gebruikt is de scaling-up methode die gebaseerd is op de werkwijze van John D. Rockefeller.

Hieronder vind je een aantal processen om jouw organisatie goed door deze crisis te leiden en een snel herstel voor te bereiden.

Intensiveer communicatie

Zorg dat je als leider goed op de hoogte bent van wat er speelt binnen de organisatie, maar ook dat de organisatie weet welke besluiten er worden genomen. Afhankelijk van de omvang van je onderneming kan het raadzaam zijn om een crisisteam samen te stellen dat dagelijks overlegt over de recente ontwikkelingen.

Monitor de financiële stromen

Zorg dat de cijfers continu bijgewerkt zijn en dat je precies weet hoe je er financieel voor staat. Zorg dat je minstens wekelijks een liquiditeitsbegroting krijgt om eventuele liquiditeitsproblemen op tijd te signaleren, zodat je nog tijd hebt om te anticiperen.

Merk je dat het qua liquiditeit spannend wordt? Zorg dat je dan actie onderneemt en plannen maakt om liquiditeitsproblemen op te vangen. Denk aan (tijdelijke) afspraken met leveranciers, banken en overheidsinstanties. Die laatste heeft soms regelingen beschikbaar om ondernemers in nood te helpen in tijden van crisis.

Werk een rebound strategie uit

Veel ondernemingen hebben last van tegenvallende omzetten door een abrupte crisis, zoals de corona-crisis waarin we nu verkeren. Maar zoals je net hebt kunnen lezen, ontstaat er al na enkele weken tot maanden weer economisch herstel. Het is dan ook goed om een rebound-strategie te formuleren, waarmee je probeert de opgelopen economische schade te herstellen.

Het vergt soms wat creativiteit om het te vinden, maar in iedere crisis schuilt een kans. Aan de ondernemers en leiders de taak om op zoek te gaan naar deze verborgen kansen, zodat deze benut kunnen worden als de markt uit de shock-fase komt.

Blijf vooruit kijken

Het is belangrijk dat we vooruit blijven kijken en niet bevriezen. Van de vecht-, vlucht- of bevriesreacties, is die laatste de gevaarlijkste. Zorg dat je opstaat als leider en de organisatie door deze moeilijke periode heen sleept en klaar maakt om maximaal te profiteren van rebound.