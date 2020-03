FVD eist sluiting grenzen, noemt vluchten uit New York “onverantwoord”

Het is werkelijk waar onbegrijpelijk dat er nog meerdere malen per dag vluchten uit New York mogen landen in Nederland, en om het nog erger te maken: deze passagier worden NIET extra gecontroleerd op besmettingen! Het is onverantwoord dat dit nog mogelijk is, daarom dient Forum voor Democratie Kamervragen in! Want waarom sluiten we de grenzen niet voor dit soort vluchten?

Forum vraagt zich terecht af waarom we spreken over een ‘intelligente lockdown’ als we onze grenzen openhouden voor vluchten uit coronagebieden. En zoals uit het onderzoek van RTL blijkt: deze mensen worden niet eens extra gecontroleerd!

Zo ontstaat er dus een gigantische lek in ons lockdown-beleid. Een kwalijke zaak, en terecht dat Forum de minister hierover wat vragen wil stellen!

Ondertussen ziet Geert Wilders ook al de bui hangen! Want dit is zoals hij zegt “vragen om problemen”.

New York is het nieuwe epicentrum van de Corona-pandemie. Onbegrijpelijk dat er nog vluchten uit New York mogen landen hier en onvoorstelbaar dat passagiers zomaar zonder controle of quarantaine Nederland in mogen. Dat is vragen om problemen! #corona https://t.co/5mnPQOHn56 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 30, 2020

Forum wil zo snel mogelijk antwoorden krijgen van de regering, want hoe langer we wachten hoe meer we het risico lopen dat er al een enorm lek is ontstaan. Daarom wil de partij het liefst voor morgen antwoorden van de betreffende ministers!

Ministers Grapperhaus en De Jonge zullen de volgende vragen moeten beantwoorden:

Vraag 1

Is het Nederlandse beleid er op dit moment op gericht om de verspreiding van het coronavirus in Nederland zo veel mogelijk tegen te houden, of om het virus beheerst te verspreiden?

Vraag 2

Wordt er op dit moment gecontroleerd of mensen die vanuit het buitenland naar Nederland komen besmet zijn met het coronavirus? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Hoeveel personen passeren (naar schatting) per week de grens vanuit het buitenland naar Nederland? Hoeveel daarvan arriveren met het vliegtuig, hoeveel met de trein, hoeveel met de auto en hoeveel op andere wijze? Uit welke landen zijn zij afkomstig?

Vraag 4

Deelt u de opvatting dat er een reëel risico is dat er coronapatiënten vanuit het buitenland naar Nederland reizen, mensen in Nederland besmetten en zo de schaal van de bestaande corona-uitbraak in Nederland vergroten?

Vraag 5

Bent u bereid al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat er geen passagiersvliegtuigen vanuit corona-brandhaarden naar Nederland vliegen, behalve ter repatriëring van Nederlanders die zich nog in die landen bevinden?

Vraag 6

Uit welke landen worden op dit moment vluchten geweerd door Nederland? Hoe wordt bepaald welke landen dit zijn? Hoe vaak worden de risico’s geactualiseerd?

Vraag 7

Wat voor maatregelen worden er getroffen indien blijkt dat iemand die uit het buitenland Nederland binnenkomt (waarschijnlijk) besmet is met het coronavirus? Bent u het ermee eens dat zo iemand te allen tijde in isolatie moet worden geplaatst, voordat die verder Nederland in kan komen?

Vraag 8

Bent u bereid aan de Nederlands-Duitse en de Nederlands-Belgische landsgrens controles in te voeren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Bent u bereid niet-essentiële reizen naar Nederland tijdelijk te verbieden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10

Kunt u deze vragen, gelet op het spoedeisende karakter, uiterlijk 31 maart a.s. beantwoorden?