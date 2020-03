Kijken! Update premier Rutte over coronacrisis: onzeker of we genoeg IC-bedden hebben

De korte update van Rutte van vandaag kwam ditmaal zonder nieuwe nieuwe maatregelen. Wel benadrukte Rutte dat iedereen zich aan de opgelegde maatregelen moet houden. Volgende week komt het kabinet pas met nieuwe updates rondom het eventueel verlengen van de lockdown voor scholen of bedrijven die nu dicht zitten tot 6 april. Ondertussen meldde minister De Jonge dat het nog onzeker is of we de 1600 IC-bedden halen voor 1 april. Dit was een doelstelling van de overheid, maar het loopt toch niet zo vlot.



Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!