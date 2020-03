Ondertussen: Koortsachtige en smakeloze taferelen op het Hollandse zilte strand…

Dat de Formule 1 niet doorgaat in Prins Bernhard van Oranje’s paradijs Zandvoort wisten we al. Maar toch is er nu een behoorlijke chaos uitgebroken op de grauwe zandvlaktes van een van ’s Lands populairste zilte stranden.

Tanja Hempenius beschrijft surrealistische taferelen op het strand van Zandvoort:

Dit is Zandvoort op 21/3/20. De overheid vraagt je thuis te blijven en je kunt over de hoofden lopen?! File Zandvoort in?! Hoe. Dan?!

Dochter van buurvrouw heeft een strandtent, die dus gesloten is. Het terras wordt gewoon overhoop gehaald om fijn te zonnen. De dochter zegt er wat van en krijgt een grote bek…

Commentaar onder de foto’s dat het zo’n lekker zonnige dag is en dat je alleen in een ziekenhuis terechtkomt met Corona als je onderliggend ander letsel hebt…. Seriously?!

Dit zijn ook de mensen die zelf hippe mondkapjes kopen zodat ze lekker hip buiten lopen, of fijn medische mondkapjes gehamsterd hebben. Zijn dit ook de mensen die woensdag schijnheilig hebben staan klappen voor de mensen die zich kapot werken in de zorg?! De mensen die voor ons ENORME risico’s nemen.

Neefje zit op de ambulance; die moet je komen halen als je ziek bent…. zijn woorden hierover: “gooi het land in lockdown en ga eens kijken wat in Brabant gebeurd…”

Een van mijn liefste en dierbaarste vriendinnen is medisch specialist. Zij ziet de foto’s van Zandvoort vandaag en appt dit;

“Ik zie dit op Facebook en word er kotsmisselijk van – zit al uren achter beeldscherm e-learnings te doen voor als ik eventueel ingezet moet worden op de IC. Dat kan ik niet he, ik ben opgeleid voor andere dingen, heb echt geen benul meer over acidoses en alkaloses. Dat heet fase 2. Ik lees over triages voor ic patiënten. Er is ook nog een fase 3. Ik heb de hele dag al stress over het feit dat ik morgen dienst heb. Deze mensen hebben geen benul hoe het nu bij ons is….”

Mensen; kijk eens een journaal. Daar zie je de hel van Spanje, Italië. Maar daar zie je ook wat er in Brabant gebeurt, das op een uurtje autorijden….

Veel mensen zullen met lichte klachten wegkomen, maar velen ook niet. Die moeten weken beademd worden (alleen in een ziekenhuis, je geliefden mogen je niet bezoeken), áls je daar uitkomt, ben je zo verzwakt dat je niet kunt lopen. Revalidatie duurt maanden tot een jaar. Werken kun je wsl niet meer.

Gelukkig nog wel even lekker naar Zandvoort geweest….. stelletje droeftoeters