Lachen, gieren, brullen: linkse ‘meet up’ van Asscher, Klaver en Marijnissen is één grote KLUCHT

Het was vandaag feest in Amsterdam. Ja, echt waar! De drie leiders van de groene socialistische partijen GroenLinks, PvdA en SP organiseerden namelijk gezamenlijk een zogenaamde “meet up.” Zeg maar een soort van FVD-event, maar dan zonder FVD, bijzonder slecht georganiseerd, en bijgewoond door een stel uitgerangeerde, bijstandtrekkende hippies.

Met name het Twitter-account van GroenLinks ging helemaal los. Tweet na tweet met quote na quote van de “meet up.” Asscher, Marijnissen, en natuurlijk de Grote Groene Leider zelf, Jesse Klaver. Allemaal kwamen ze voorbij.

Als je durft samen te werken, als gelooft in je idealen, is er alle reden om zelfvertrouwen te hebben. Die verandering is dichterbij dan ooit. Ga hier vanavond weg met zelfvertrouwen. Wij gaan Nederland veranderen, met elkaar. 💪 - @jesseklaver #LinkseBijeenkomst pic.twitter.com/6Y0ptXxewY — GroenLinks (@groenlinks) March 3, 2020

"Ik wil Lilian en Jesse bedanken dat we hier samen staan. Dat we het aandurven om te laten zien dat dit nodig is. Dit gaat niet meer over personen of partijen. Dit gaat over het soort Nederland dat wij willen." - @LodewijkA#LinkseBijeenkomst — GroenLinks (@groenlinks) March 3, 2020

"Er is genoeg waar wij het niet over het eens zijn. Maar het gaat er hier over waar we het wél over eens zijn. 2,5 miljard euro cadeau doen aan grote bedrijven? Dat accepteren we niet. Dat geld behoort de samenleving toe." - @MarijnissenL #LinkseBijeenkomst — GroenLinks (@groenlinks) March 3, 2020

De gemiddelde DDS-lezer zal de klucht ongetwijfeld niet gezien hebben. Daarom hier de link naar de video van de theatervoorstelling. Wel een waarschuwing: het is werkelijk vre-se-lijk om te zien. Het was zo vooropgezet… er was niets spontaans aan. Het klapvee deed de handen telkens weer op elkaar als één van de drie een dooddoener eruit gooide… Ze werden toegejuicht omdat… Nou ja, omdat ze er wáren. Dat was voldoende voor de aanwezige linkse mafklappers.

Het geheel deed denken aan die shows uit de oude Sovjet Unie. Het enige verschil is dat de ijzeren kabouter uit Georgië duizend keer charismatischer was dan dit clowneske trojka (gelukkig maar, want als dat niet zo was zouden ze Nederland in no time de vernieling in helpen. Ja, nog erger dan Rutte al gedaan heeft):

Hilarisch genoeg konden de drie betrokken partijen het vooraf niet eens worden over de te gebruiken hashtag op sociale media. GroenLinks wilde #LinkseBijeenkomst terwijl de PvdA juist #LinkseSamenwerking wilde gebruiken. Het gevolg was dat het online zo mogelijk een nóg grotere chaos was dan in real life. En ja, dat wil wat zeggen.

Goed nieuws voor Nederlanders met gezond verstand, natuurlijk: de kans dat deze clowns erin slagen een vuist te maken is nihil.

