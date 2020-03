Medewerkers van de Plus in tranen: asociale klanten weigeren regel van 1,5 meter afstand te respecteren

Kunnen we nou eindelijk eens normaal doen met elkaar en de regels gewoon naleven? Is het werkelijk zó moeilijk om verantwoordelijkheid te nemen en even op anderhalf meter afstand van elkaar te gaan staan? Echt zeg. Wat zijn sommige Nederlanders toch ook een stel zielige mafketels.

Jeanette Rozema is een medewerkster van een Plusfiliaal in het Groningse Bedum. Zij zit ondertussen met haar handen in het haar. Want hoewel de meeste klanten zich netjes aan de regels houden zijn er flink wat mondige figuren die overal lak aan hebben. Drie medewerkers zijn door die asociale tokkies zodanig geschoffeerd dat ze in tranen zijn uitgebarsten.

Dieptriest, natuurlijk. Zoals Rozema zegt tegen RTV Noord werken zij en haar collega’s keihard om ervoor te zorgen dat wij eten en andere benodigdheden kunnen kopen, waarbij ze een flink risico nemen voor hun eigen gezondheid. “We werken zo hard,” aldus Rozema, “als dan een klant boos wordt, knapt er ook iets bij ons.”

“Die mensen werden boos omdat ze alleen de winkel in mogen met een winkelkar. Dat systeem is ervoor dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden,” aldus Rozema. “Het is voor hun eigen veiligheid en die van ons!”

Zo is het maar net. Maar daar hebben coronatokkies lak aan. Want zij willen gewoon door kunnen gaan met het normale leven. Ja, ook als ze daardoor de gezondheid van anderen in het geding brengen. Daar hebben ze lák aan. De hele wereld draait om hen, andere mensen — met name supermarktpersoneel– moeten dat maar accepteren.

En dat brengt ons bij de vraag: waar is de handhaving, eigenlijk? Waarom worden deze mensen niet keihard op de bon geslingerd? Is het niet mogelijk om hier tegen op te treden? In de winkel is er de regel van 1,5 meter afstand. Mensen die deze regel niet willen naleven en zelfs boos worden moeten toch gewoon bestraft kunnen worden?