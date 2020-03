Nederlandse artsen lopen acuut risico: ‘Honderdduizenden Chinese mondkapjes teruggeroepen!’

Eem aanzienlijk deel van de mondkapjes die de overheid uit nood vanuit China heeft geïmporteerd schijnt niet of nauwelijks te werken. Het Ministerie van Volksgezondheid slaat alarm en roept op tot een terugroepactie van de ‘foute maskers’.

De mondkapjes die mogelijk helemaal niet werken zijn in Nederland voornamelijk verspreid onder artsen van ziekenhuizen en ander medisch personeel. We spreken daarbij over meer dan een half miljoen ‘verdachte’ mondkapjes die momenteel in omloop zijn bij onze medici.

De foute maskers zijn door de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) afgekeurd omdat ze volgens de richtlijnen niet voldoen aan de veiligheidseisen. Zo passen veel mondkapjes niet goed op het gezicht of hebben ze membranen die niet functioneren.

“De mondkapjes die niet voldoen worden teruggehaald”, aldus het ministerie van Volksgezondheid tegenover de NOS. “Wij hebben geen overzicht of de ondeugdelijke mondkapjes ook gebruikt zijn in de ziekenhuizen.”