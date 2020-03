Nóg een reden voor thuisblijven: alleen zwaarste verdachten worden nog opgepakt, andere criminelen blijven vrij

Nederland is de komende weken niet alleen een nogal ziek land, maar helaas naar alle waarschijnlijkheid ook een onveiliger land. Het Openbaar Ministerie gaat namelijk stoppen met het oppakken van de meeste criminelen. Alleen de meest hardleerse gevallen worden nog in de cel gegooid: de rest mag vrij blijven rondlopen.

Praktisch heel Nederland zit al thuis. Maar voor zover dat niet het geval is, wil je wellicht om een andere reden wat vaker je eigendommen bewaken. Waarom die suggestie? Oh gewoon, zomaar. Nee, er is niets aan de hand. Niks om je zorgen over te maken in ieder geval. Wat zeg je? Waarom ik zo aan het zweten ben? Ach, ja, de verwarming staat een graadje te hoog… verder is er niks hoor. En zeker dit niet:

“Het Openbaar Ministerie (OM) gaat verdachten van lichte strafbare feiten tijdelijk niet meer laten oppakken. Vanwege de beperkte capaciteit door de coronacrisis beperken OM en politie zich tot zware zaken, waarbij bijvoorbeeld sprake is van geweld, kwetsbare slachtoffers en zeden. Justitie hoopt zo de beperkte capaciteit in de strafrechtketen minder te belasten.”

Kortom: inbrekers en dieven van allerlei pluimage mogen dus gewoon in alle vrijheid door Nederland blijven banjeren. Ik zal niet zeggen: brandschattend het land door trekken, maar dat je idealiter méér dan alleen de Willem Holleeder-level boeven op water en brood wil zetten lijkt me evident. Kijk goed uit, dus, de komende tijd!