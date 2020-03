Ongelooflijk! RIVM tegen ZIEKE zorgmedewerkers: ‘Hoesten of niezen? Je kan gewoon aan het werk.’

Het is echt ongelooflijk, maar het RIVM laat nogmaals zien waarom zij totaal geen verstand van zaken heeft. Op de site van het RIVM staat namelijk een infopagina voor zorgmedewerkers die buiten ziekenhuizen werken. Voor zorgmedewerkers die niet in een risicogebied zijn geweest maar wel hoesten of niezen kunnen volgens het RIVM prima aan het werk. Dit advies kan je toch gewoon niet serieus nemen?

Huisarts of zorgverlener buiten het ziekenhuis? Aan het hoesten? Niet in risicogebied geweest? Gewoon "aan het werk" en niet testen, aldus @RIVM. Onverantwoord!#FVD pleit voor testen, testen, testen om onze helden in de zorg én patiënten te beschermen. https://t.co/AahlCHmeSu https://t.co/CzFX4PfHYt pic.twitter.com/ivtLxvoBbE — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 23, 2020

Heb je bepaalde klachten als huisarts of zorgmedewerker, maar ben je niet in het risicogebied geweest dan is er volgens het RIVM geen reden om je te laten testen.

Dit moet wel het meest domme advies zijn om na te leven als zorgmedewerker, want wie gaat er nu nog met ziektekwalen rustig doorwerken? De kans dat je een ander besmet – en die ook nog eens zwak van gezondheid is – is enorm.

Het is werkelijk beschamend dat het RIVM dit advies op de site zet. En om het nog erger te maken worden dus huisartsen en zorgmedewerkers niet meer getest, behalve als zij echt in een dreigende situatie zitten.

We hopen van harte dat men met gezond verstand handelt, want wanneer je nu ziek bent – of merkt dat je ziek bent – kan je maar beter tijdelijk je werk neerleggen. Ook al kan dit soms heel moeilijk zijn voor zorgmedewerkers die graag klaar willen staan voor patiënten en zieken. Maar de kans dat zij besmet/ziek zijn is gewoon enorm, vandaar dat het advies van het RIVM zo belachelijk is.