Ongelooflijk! Tweede Kamer wil geen debat over excuses Willem-Alexander! Martin Bosma: “Goede naam van Indië-veteranen wordt te grabbel gegooid”

De Tweede Kamer heeft zojuist gestemd over de mogelijkheid voor een debat omtrent de excuses die Willem-Alexander deed tijdens zijn bezoek aan Indonesië. En helaas voor de tal van veteranen in Nederland gaat dit debat er niet komen. Gelukkig neemt niemand minder dan Martin Bosma het op voor onze veteranen, die inderdaad door de Tweede Kamer in de steek worden gelaten.

De Tweede Kamer heeft zojuist besloten géén debat te willen over #excuses van Koning Willem-Alexander aan #Indonesië. "Goede naam @indie_veteranen wordt te grabbel gegooid" aldus @Martinbosma_pvv . https://t.co/cPdJWSYs9a pic.twitter.com/786IbkcVmd — Federatie Indo (@FederatieIndo) March 11, 2020

Voor veel veteranen die trots hebben gediend in het KNIL – Koninklijk Nederlands-Indisch Leger – voelt dit als een dolksteek. Zij hadden nooit verwacht dat hun koning zomaar zijn excuses zou aanbieden. Het is dan ook meer dan logisch dat hier een debat over komt in de Kamer. Want had onze koning wel de goedkeuring van het kabinet. Want onze koning blijft ons staatshoofd – ook al heeft hij gelukkig nul invloed of macht.

Zoals Bosma terecht opmerkt is het uiterst merkwaardig dat de koning zijn excuses aanbood terwijl er nog een officieel onderzoek naar de politionele acties loopt.

Het is dan ook zonde dat het verzoek van Bosma geen steun heeft gekregen van een meerderheid in de Kamer.

Het zou toch niet zo zijn dat dit onderwerp andere partijen niet interesseert? Want het gaat immers wel om onze veteranen! En zij voelen zich verraden.