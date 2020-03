Politiek moet helemaal niks hebben van moderne lesstof: ‘Leuk die culturele verrijking, maar aan kinderen die laaggeletterd van school afgaan hebben we niks!’

De lesstof voor basisschoolleerlingen zou veel te stoffig zijn geworden. Het zou niet meer aansluiten op de ‘moderne tijd’, ook was het curriculum vaak te groot waardoor andere basale vaardigheden in het geding zouden zijn. Dus zijn 150 leraren en experts met iets nieuws gekomen. Het voorstel is nog dramatischer dan wat hiervoor werd gebruikt. De Kamer maakte dan ook gehakt van dit voorstel!

VVD, CDA, D66 en de PVV zijn totaal niet blij met het voorstel. Later vandaag gaan ze hierover met de Kamer in debat. Het plan was een grote schoonmaak voor het huidige curriculum, echter is dit compleet verkeerd gegaan.

Het was juist de bedoeling om het ’lean en mean’ te maken, maar ik heb gezien dat er alleen maar dingen bijkwamen. Wel jammer. Hierdoor komen kernvaardigheden in de knel. We kunnen het ons niet veroorloven dat kinderen niet kunnen rekenen en schrijven”

Ook de PVV moet echt helemaal niks hebben van dit nieuwe plan, het slaat de plank volledig mis.

Dat zijn vaardigheden die volgens de broodprofeten van het nieuwe leren als essentieel worden gezien voor basisschoolleerlingen. Ze zweren bij de zelfontdekkende leerling, maar intussen kunnen die leerlingen niet meer lezen. Deze waanzin moet stoppen. Weg ermee

Ondertussen willen andere Kamerleden dat er gewoon meer aandacht wordt besteed aan basale vaardigheden zoals lezen en schrijven. Want al jaren faalt het basisonderwijs hierin, steeds meer kinderen verlaten de basisschool als laaggeletterde en dat is een schande.

Hartstikke leuk als kinderen themaweken over iets cultureels krijgen voorgeschoteld, maar als ze vervolgens laaggeletterd van school komen, hebben ze er bar weinig aan.”

De partijen komen met terechte kritiek, op papier klinkt het allemaal hartstikke tof die extra ‘culturele verrijking’. Maar de arbeidsmarkt – en de vervolg stappen in het onderwijs – hebben hier helemaal niks aan als de basis niet in orde is. De basis moet gewoon in orde zijn, investeer meer in onderwerpen zoals rekenen, lezen, schrijven en spreekvaardigheden. Want dat is en blijft de basis!