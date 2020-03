Rechter geeft Baudet gelijk, parafrasering Buitenhof zwaar ‘gebrekkig’! MAAR: liegen mag want media

De uitslag is bekend, beide partijen hebben zojuist het vonnis ontvangen van de rechter. Zowel Buitenhof als Baudet ‘winnen’ in deze kwestie. Baudet heeft gelijk gekregen van de rechter dat Buitenhof Baudet verkeerd heeft geparafraseerd. Tegelijkertijd oordeelde de rechter dat de parafrasering in dit geval niet onrechtmatig is. Dit omdat Baudet een publiek figuur is. Oftewel de media krijgen een vrijbrief om lukraak – en ongefundeerd – te gaan ‘parafraseren’.

In een officiële reactie aan de redactie zei Forum voor Democratie het volgende:

“Teleurstellende uitspraak. Hoewel de rechter erkent dat de parafrasering van Buitenhof onjuist is, oordeelt de rechter ook dat dat niet onrechtmatig is. Omdat Baudet zelf een publiek figuur is. Onze advocaat adviseert in hoger beroep te gaan, daar denken we nog even over na. Maar wij richten ons nu eerst op belangrijk politiek werk: Nederland verkeert in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. FVD gaat, samen met de rest van Nederland, verder met de strijd tegen het coronavirus.”

Helaas voor Baudet en andere publieke figuren betekent de uitspraak van de rechter dat de media publieke figuren onjuist mogen parafraseren. Baudet krijgt de schrale troost dat het parafraseren onjuist is geweest, maar toch stelt de rechter Buitenhof in haar gelijk. Zij mogen dit dus blijkbaar doen. Helaas voor de kijkers van de NPO kunnen zij definitief niet rekenen op objectief nieuws vanuit de NPO.

Voor de VPRO is dit een grote opsteker, en stiekem zullen de hoge pipo’s van de NPO ook opgelucht ademhalen. Het expres fout parafraseren/citeren blijft ongestraft. Beter gezegd: ze krijgen nu een vrijbrief om dit in de toekomst vaker te doen.

Als kijker betekent dit dus dat je geen objectief nieuws meer hoeft te verwachten van onze publieke omroep. Zij kunnen dus naar eigen vrijheid en willekeur publieke figuren parafraseren, 100% waarheidsgetrouw hoeft deze parafrasering dus niet te zijn.

Wat een triest toekomstbeeld dit.