RIVM door het stof: intensive cares raken nu sneller vol met coronapatiënten, dankzij hun onjuiste rekenmethodes

Het RIVM heeft noodgedwongen een zogeheten ‘rekenmethode’ moeten aanpassen, omdat intensive cares in Nederland veel sneller vollopen dan de overheidsclub had berekend. Veel te laat, want gegevens dat de ‘gemiddelde ligduur van een IC-patiënt’ – waar het RIVM mee blunderde – te kort was ingeschat, waren al wekenlang beschikbaar.

In een nieuw artikel van het Parool valt vandaag te lezen hoe het RIVM pijnlijk geblunderd heeft inzake de coronacrisis. Ze hebben rekenmethodes gebruikt die niet deugden. Informatie daarover was vervolgens al wekenlang bekend, en de gevolgen van die miskleun worden nu gevoeld op de intensive cares van menig ziekenhuis. Die stromen nu veel sneller vol dan het RIVM voorzien had. Lekker dan:

“Tegen de NOS noemde Jacco Wallinga, de voornaamste rekenkundige van het RIVM, twee redenen voor de bijgestelde prognose: een grotere toestroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen en een gewijzigde rekenmethode: waar eerder werd gedacht dat coronapatiënten gemiddeld tien dagen op een ic-bed liggen, gaat men nu uit van 23 dagen. Dat betekent een veel lagere doorstroming, waardoor ic’s sneller vol zijn. Als rekening was gehouden met een langere ligduur, waren strengere beperkende maatregelen – horeca, kantoren en scholen dicht – in Nederland mogelijk eerder nodig geweest. De nieuwe rekenmethode roept kritische reacties op. Deskundigen waarschuwden al eerder dat coronapatiënten gemiddeld veel langer op de ic liggen dan andere patiënten.”

Vanuit de advocatuur en politiek wordt er onverbiddelijk gereageerd op het artikel. Strafpleiter Geert Jan Knoops wil dat iedereen stopt met het gebruiken van de rekenmethodes van het RIVM. Ze zijn onbegrijpelijk, vindt hij:

“Onbegrijpelijk dat men blijft afgaan op “rekenmethodes” van het RIVM. Al medio maart was op grond van gegevens uit China duidelijk dat de ligduur van een ic-patient in een ic-bed langer dan 10 dagen is.. Nu pas RIVM “stelt rekenmethode bij”… Vraag is nu: welke methode?”

Ook Arjan de Kok, fractievoorzitter van Forum voor Democratie in Gelderland, is uitermate kritisch. Hij hekelt het feit dat nog vóór de coronacrisis is afgelopen, het RIVM al lang en breed begonnen is met het maken van excuses:

“Verkeerde prognoses RIVM. Het ‘als’ begint al: ‘Als rekening was gehouden met een langere ligduur, waren strengere beperkende maatregelen – horeca, kantoren en scholen dicht – in Nederland mogelijk eerder nodig geweest.’”

PvdA’er Lodewijk Asscher heeft kritische Kamervragen gesteld.