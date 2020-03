Schokkend! ‘Politie had mogelijk moord op Derk Wiersum kunnen voorkomen!’

RTL is samen Peter R. de Vries in de dossierstukken gedoken rondom de moord op Derk Wiersum, en zij komen tot een opmerkelijke conclusie. De politie had wellicht de moord kunnen voorkomen. Een best zware claim al zeggen we zelf. Hoe zijn zij tot deze conclusie gekomen?

Volgens de dossierstukken had de politie al in Augustus een loods in het vizier waar volop gestolen auto’s stonden. Een van deze gestolen auto’s reed maar liefst 26 keer door de straat waar Derk Wiersum woonde.

De loods stond op de naam van Anouar T., een verre neef van Taghi, die zelf beweert gefolterd te zijn door de politie om te zeggen dat de loods op zijn naam staat.

omdat ik het vertrouwen in een eerlijk proces ben verloren.” Hij eist een onderzoek naar zijn „onmenselijke” behandeling. Zo werd zijn duim met geweld tegen zijn telefoon gedrukt om die te ontgrendelen, en raakte hij onderkoeld omdat hij in november zonder kleren aan in een cel werd gezet waarin de airco aan stond. „Ik denk dat het OM mij systematisch kleineerde en degradeerde om een verklaring los te krijgen.”

Anouar T. wil dus een onderzoek naar de manier hoe hij is behandeld. De zaak Taghi gaat een rare wending krijgen.

We zijn benieuwd of de stelling van RTL en Peter R. de Vries terecht is, want het is een grove beschuldiging namelijk. Het OM liet het volgende weten naar aanleiding van de openbaring van RTL:

“De inkijkoperatie werd op 8 augustus 2019 gedaan op basis van verdenking van diefstal en heling, en mogelijke betrokkenheid bij ram- en plofkraken. De inkijkoperatie werd dus niet gedaan op basis van een verdenking van betrokkenheid bij liquidaties. De Renault is per 10 augustus verdwenen uit de loods en was niet voorzien van een baken. Pas daarna verschoof de verdenking van diefstal en heling, en mogelijke betrokkenheid bij ram- en plofkraken naar het scenario van het mogelijk faciliteren van liquidaties. Pas achteraf is (in onderzoek naar de moord op advocaat Wiersum) gebleken dat de Renault regelmatig bij het slachtoffer Wiersum door de straat is gereden, door onderzoek naar ANPR-/telecomgegevens en camerabeelden van particulieren.”