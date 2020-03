Supermarktketen Dirk heeft laks aan veiligheid, medewerker met mondkapje op naar huis gestuurd!

Een tiener is vrijdagavond naar huist gestuurd omdat hij tijdens zijn dienst een mondkapje droeg in een overdrukke supermarkt. Het voorval speelde zich af bij supermarkt Dirk van den Broek in het Zuid-Hollandse Oud-Beijerland.

Volgens De Telegraaf was de 17-jarige Maarten aan het werk in een vestiging van de supermarktketen Dirk. Nadat hij met zijn ouders had besloten om -uit voorzorg- een mondkapje te dragen op het werk, werd hem dat al snel verboden door zijn leidinggevende.

De leidinggevende van Maarten van de Dirk in Oud-Beijerland (ja, dat is een hele mond vol) zei het volgende:

“Je haalt dat mondkapje van je gezicht af, of je gaat maar naar huis’. Onze zoon koos uiteraard voor het laatste.”