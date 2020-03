Trekt u alvast maar de portemonnee! ‘EU begint onderhandelingen over toetreding Albanië en Noord-Macedonië’

Na het keer op keer blokkeren van oriënterende gesprekken van enkele EU lidstaten, die totaal niet zaten te wachten op een mogelijk toekomstbeeld met landen zoals Albanië en Noord-Macedonië binnen onze EU begint de EU nu toch direct gesprekken nadat deze lidstaten overstag zijn gegaan. Nederland was één van de landen die het tegen dit soort gesprekken was, toch is ons kabinet akkoord gegaan.

De EU-buitenlandministers hebben dus besloten dat de gesprekken mogen gaan beginnen. Frankrijk en Nederland, die in eerste instantie tegen dit plan waren, zijn uiteindelijk toch overstag gegaan. Eén meevaller: dit soort gesprekken kunnen jaren duren.

Nederland was oprecht tegen startende gesprekken omdat onze regering het belangrijker achtte dat Albanië en Noord-Macedonië eerst de corruptie zou aanpakken.

Nu gaan we als EU zijnde toch in gesprek met landen die compleet corrupt zijn en totaal geen ‘trias politica’ kennen. Onafhankelijke rechtspraak kennen ze daar absoluut niet. Dus hoezo deze landen binnen het frame van de EU-solidariteit past is mij een raadsel.

Beide landen beloven gretig dat zij zullen gaan hervormen en veranderen. Maar is er iemand die dit gelooft? We hopen het oprecht voor de bevolking van die landen, maar heel realistisch zal het niet zijn.

Laten we hopen dat de EU niet nog meer landen binnenhaalt die corrupt tot op het bot zijn.