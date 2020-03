Twitter heeft ruzie met het Trump-team! Twitter beweert dat Trump gemanipuleerde video deelde

Het team van Trump zou een bewerkte video van ‘Sleepy Joe’ op Twitter hebben gegooid. Volgens Twitter was deze video gemanipuleerd en werd de video bestempeld als gemanipuleerd. Dit is voor het eerst dat Twitter dit doet, naast ‘shadowbannen’ en vele andere tactieken blijft Twitter zich actief bemoeien met haar gebruikers. De grenzen worden continu verlegd, en nu is het team van Trump hier slachtoffer van!

Een video van de Democratische kandidaat Joe Biden werd online gegooid door een medewerker van Donald Trump, volgens Twitter zou deze video bewerkt zijn. Terwijl de medewerker, Dan Scavino, ontkent dat de video gemanipuleerd is. Het is dus een ouderwetse welles-nietes discussie geworden.

Er is alleen één probleem in deze discussie, het is namelijk helemaal geen eerlijke discussie. Twitter kan namelijk zonder – goede – reden een video of post verwijderen of laten verdwijnen in één of ander vaag algoritme.

Twitter heeft ditmaal een nieuwe truc gevonden om het Trump-team te pesten. Wanneer deze video in je tijdlijn verschijnt, en je wilt de video bekijken krijg je de melding/waarschuwing dat de video is gemanipuleerd. Ze proberen ze je dus vooraf al direct te beïnvloeden.

Twitter had ooit als ideaal het platform te zijn waar mensen hun mening/visie konden uiten, maar tegenwoordig zijn er radicaal linkse krachten die alles bepalen bij Twitter.