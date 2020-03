Vandaag is het Internationale Vrouwendag, toch vindt niet iedereen dat vrouwen worden achtergesteld! Jort Kelder: ‘Vrouwen worden op televisie altijd voorgetrokken’

Het is vandaag weer Internationale Vrouwendag, oftewel een leuk dag waarop aartsconservatieven ‘blijf toch achter je aanrecht’-types de doorgeslagen feministen bestrijden. Want worden vrouwen nu daadwerkelijk tegengehouden door een ‘glazenplafond’ of het ‘patriarchaat’ of de ‘old boys-netwerken’. Sommige mensen moeten helemaal niks van deze discussie, en andere worden helemaal wild als je niet erkent dat vrouwen slachtoffer zijn van onzichtbare – en onbewezen – krachten.

Het CBS komt met goed nieuws, ruim 6 op 10 vrouwen in Nederland werkt. Bij de mannen staat de teller op 7 op 10, wat dus betekent dat vrouwen langzaamaan steeds meer te zien zijn op de werkvloer. Overigens verwachten we absoluut geen stijging door het vrouwenquotum.

Ja hoor, zeker genoeg, want een quotum is nooit een serieuze optie. Een quotum is een gruwel voor ambitieuze vrouwen die op eigen kracht dingen willen en kunnen bereiken. https://t.co/5V6pm5TzpZ — Annabel Nanninga (@ANanninga) September 4, 2019

Vandaag is zo’n dag dat je volgens GL/D66/BIJ1-achtige types enorm moet treuren dat vrouwen niet meer privileges genieten. De raarste complotten zoals de loonkloof – die al duizenden keren als mythe is ontmanteld – en ‘het patriarchaat’ passeren de revue.

Ondertussen kon Jort Kelder het niet laten om weer een pikante opmerking te maken.

"Vrouwelijke presentatoren worden aan alle kanten voorgetrokken. Zet Op1 aan en je ziet het gebeuren", zegt presentator Jort Kelder. "Ik snap dat er ongenoegen is aan de kant van mannen, maar vrouwen hebben heel lang een zelfde soort gevoel gehad" aldus Linda Senden @drkelderenco pic.twitter.com/hOaEHEjKJK — NPO Radio 1 (@NPORadio1) March 7, 2020

Er is inderdaad veel discriminatie van mannen

Waarschijnlijk krijgt Jort Kelder deze week ook weer flink wat bagger over zich heen omdat hij iets zegt ‘wat niet kan’.

Zelf onze favoriete Op1-presentator en Baudet-basher Sander Schimmelpenninck heeft zo zijn bedenkingen bij al die feministische mythes.