Verbroedering in tijden van crisis: Donald Trump steekt helpende hand uit naar Noord-Korea

Weinig mensen hadden het misschien zien aankomen, maar de Amerikaanse president Donald Trump probeert Noord-Korea te redden van een diepe crisis. In een brief heeft Trump zijn collega Kim Jong-Un aangeboden om te helpen met de coronacrisis.

Volgens de Noord-Koreaanse staatsmedia heeft Kim Jong-Un recentelijk een ​​brief van zijn collega Trump ontvangen. In die brief spreekt Trump zijn respect uit voor de inspanningen van Kim Jong-Un om de coronacrisis in Noord-Korea te bedwingen.

In de brief zou Trump ook plannen uiteenzetten om de banden tussen de twee landen weer aan te halen.

Noord-Korea noemde de brief een teken van de “de speciale en zeer hechte persoonlijke betrekkingen” tussen de twee leiders, ondanks recente wrijvingen.