Viroloog Ab Osterhaus leest onbenul Rob Jetten de les: ‘We moeten zo snel mogelijk naar een lockdown!’

De terugkeer van Jeroen Pauw en Fidan Ekiz op televisie bij het programma Op1 was een verademing om te zien. Sprekers kregen de ruimte, en de presentatoren kwam niet als onbenullen over. Voor Rob Jetten was het een minder succesvolle avond, hij werd compleet de les geleerd door viroloog Ab Osterhaus!

"We moeten zo snel mogelijk naar een lockdown", vertelt viroloog Ab Osterhaus. "Het is aan de politiek om nu maatregelen te nemen. Zo niet, zouden de geluiden die Wilders en Baudet in de Tweede Kamer lieten horen wel eens waar kunnen zijn.” #Op1 pic.twitter.com/Oqbf6cSlnc — Op1 (@op1npo) March 22, 2020

Osterhaus is van mening dat het mogelijk al 12 uur is, los van politieke kleur moet er gewoon een complete lockdown komen volgens Osterhaus. Dit tegen het zere been van Rob Jetten, die was namelijk naar voren geschoven om ditmaal de keuzes van het kabinet te verdedigen. Erg succesvol deed hij dit niet.

Osterhaus waarschuwt dat partijen zoals de PVV en Forum voor Democratie gewoon gelijk kunnen krijgen. IC bedden zullen deze week helemaal vol gaan liggen en ondertussen lijkt het huidige plan van het kabinet niet echt te werken. Mensen houden zich niet bepaald aan de opgelegde afspraken.

Het wordt tijd dat mensen zoals Jetten luisteren naar experts zoals Osterhaus, want we zijn nog niet te laat om te beginnen met een complete lockdown.

Alleen zitten wij opgescheept met een stel stijfkoppen in het kabinet die blind vertrouwen op het RIVM, terwijl er genoeg medische experts zeer twijfelen aan de keuzes en aanpak van het RIVM.