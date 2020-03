Walgelijk! ISIS-gevangene over ISIS-vrouw die haar gevangen hield: ‘De vrouwen liegen allemaal als ze zeggen dat ze van niets wisten’

Een schokkend interview van een Jezidi-vrouw die enkele jaren als slavin is verkocht en misbruikt door diverse ISIS gekken vertelt haar verhaal. Ze is op kruistocht naar gerechtigheid en vergelding, ook heeft ze informatie over een Nederlandse ISIS-bruid die hartstikke leuk meedeed met dit allemaal!

Jezidi’s werden massaal tot slaaf gemaakt door de salafisten van ISIS, tal van vrouwen zijn misbruikt en verkracht. Nu doet een Jezidi-vrouw haar verhaal, waarin duidelijk wordt dat ook de ISIS-vrouwen hartstikke fout waren!

Layla Taloo is maar liefst 8 keer verkocht als slavin, gelukkig is de redding nabij als zij zich kan vrij kopen. Maar schijn bedriegt helaas, op een gegeven moment wordt ze gedwongen door een rechtbank om te trouwen met een ISIS-strijder. Dit doen ze om te voorkomen dat ze vlucht uit het Kalifaat. Eenmaal getrouwd met een ISIS-strijder wordt het absoluut niet beter voor haar.

,Ik had gevraagd om een man die me geen pijn meer zou doen. Maar hij dwong me om met hem te slapen, hij vond dat zijn recht als echtgenoot.” En, stelt Layla in een telefonisch interview met deze site: zijn Nederlandse vrouw wist ervan. ,,Ze wist dat ik onder dwang was getrouwd. Ze wist dat ik Jezidi was en van mijn verleden.”

De ISIS-bruid van deze strijder kwam geregeld bij haar buurten, niet om gezellig te doen, nee ook de bruid behandelde haar als een slavin.

,,Niet om me te helpen, maar om te kijken wie ik was. Ze was onvriendelijk tegen mij, ze was jaloers dat haar man ook bij mij was. Daar maakte ze ruzie over met hem. Zij was zwanger van Basil. Ik moest koken en dan nam hij het eten mee naar haar. Ik voelde me een slavin van hen beiden. En zo zag zij mij ook.”

Nu is Taloo op zoek naar vergelding, ze weet namelijk precies wie de mensen zijn die haar misbruikt hebben en haar vrijheid hebben ontnomen. En ze wil logischerwijs gerechtigheid.

,,De vrouwen liegen allemaal als ze zeggen dat ze van niets wisten”, zegt Layla vanuit Irak als we haar bellen via WhatsApp. De IS-strijders die haar kochten als slavin, waren Irakezen en Saoedi’s, maar zij hadden soms Westerse vrouwen, zegt ze. ,,Het waren ook Westerse vrouwen die ons aankleedden en opmaakten voor de slavenmarkten. En natuurlijk wisten ze wat hun mannen deden. Ze wisten het en ze werkten ons tegen. Ook door ons te controleren, zodat we niet konden vluchten. Ik vind het heel belangrijk om dat te vertellen.”