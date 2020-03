RIVM-baas Jaap van Dissel draait razendsnel: ‘Nee, we gaan toch NIET voor groepsimmuniteit hoor!’

Wat is RIVM-directeur Jaap van Dissel toch een ongelooflijke vieze man. Eerst zorgt hij er achter de schermen in samenspraak met premier Rutte voor dat Nederland voor een zogenaamde “groepsimmuniseringsstrategie” kiest, maar als mensen dan woedend reageren draait hij heel snel bij, en beweert hij dat dit niet zo is. Nee hoor, het is allemaal “framing” van boze media!

“[Groepsimmuniteit] is absoluut geen doel op zich,” aldus Van Dissel vandaag. “Dat is een beetje framing. Personen zullen nu eenmaal geïnfecteerd worden, ook in landen waar een lockdown is.”

Pardon? Dat is een beetje framing? Nee, mad scientist Van Dissel, dat is letterlijk wat premier Rutte in zijn toespraak zei op maandag. Hij legde uit dat er drie mogelijke strategieën zijn, en dat hij — in samenspraak met u — gekozen heeft voor groepsimmuniteit.

“Dat is wat deskundigen ons nu vertellen. En wat zij ons ook zeggen, is dat we in afwachting van een vaccin of medicijn de verspreiding van het virus kunnen afremmen en tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit kunnen opbouwen,” aldus Rutte in zijn Mengelen-achtige toespraak. “Dat moet ik uitleggen. Wie het virus heeft gehad is daarna meestal immuun, net zoals vroeger met de mazelen. Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen. Dat is het principe.”

“Maar we moeten ons wel realiseren,” ging meneer verder, “dat het maanden of zelfs langer kan duren om groepsimmuniteit op te bouwen en in die tijd moeten we mensen die een groter risico lopen zoveel mogelijk afschermen.”

Japie liegt gewoon keihard. Rutte legde in zijn toespraak héél duidelijk uit dat hij en het RIVM samen gekozen hebben voor “groepsimmuniteit.” Dát was (en is) wel degelijk een doel op zich.

Trouwens, als dat niet zo was had Rutte de samenleving op lockdown gekozen — een strategie die hij nadrukkelijk verworpen in zijn toespraak. En voor mensen roepen dat wat we in de praktijk doen toch wel heel erg veel weg heeft van een lockdown: dat is flauwekul. In Spanje hebben ze een lockdown. Wat dat inhoudt? Wegversperringen, werkgeversverklaringen zijn benodigd om naar buiten te gaan, groepjes mensen die denken samen op straat te kunnen staan worden geconfronteerd door de politie en naar huis gestuurd…

Ik zie echt een heleboel verschil tussen mijn lockdown in Spanje en die in NL hoor. Heel veel verschil. Roadblocks, werkgeversverklaringen nodig etc. — Gilbert el Tercero (@Gysbert_III) March 18, 2020

Van Dissel is duidelijk bezig met damage control. Helaas voor hem trapt niemand daar in.

