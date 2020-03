Walgelijke VVD’er Ed Nijpels op Twitter: ‘Baudet blijft een rotte appel in onze parlementaire democratie!’

Dat VVD’er Ed Nijpels een heel vies mannetje is wisten we al. Maar meneer maakt het nu wel héél bont. De nepliberaal stelt op Twitter namelijk dolblij te zijn met de uitspraak van de rechter in de zaak die Thierry Baudet aanspande tegen Buitenhof. “De rechter serveert Baudet af,” glundert Nijpels.

Nijpels viert zijn feestje op Twitter. “Toch nog mooi bericht in deze barre tijden, de rechter serveert Baudet” aldus de man die niet alleen lid van de Tweede Kamer was voor de VVD en zelfs diens partijleider, maar ook nog eens de commissaris van de koningin in het mooie Friesland.

Om het nog erger te maken voegt de maniak daar aan toe, “Baudet blijft een rotte appel in onze parlementaire democratie.”

Het zijn ongelooflijke vieze uitspraken. Zo vies, zelfs, dat wij ons afvroegen of het wel echt om Nijpels ging. Was dit geen parodie-account?

Daarom gingen we er even voor zitten. En wat bleek? In het dagblad Trouw troffen we dit artikel aan. De datum van publicatie is 17 januari 2019. Daarin wordt gerept over een tweet die hij geplaatst zou hebben. Namelijk:

Vlak voor het interview , begint, bliept Ed Nijpels’ telefoon. Zijn zoon wil weten wat hij toch bedoelt met dat bericht op Twitter dat het ‘feest is in huize Nijpels’ omdat hij een extra bal gehakt krijgt van zijn vrouw. De tweet ging over de voorpagina van De Telegraaf, legt Nijpels uit. Die krant kopte met “Klimaatakkoord bemoeit zich met Hollandse eetgewoontes.” “Twee gehaktballen per week, meer blijft er niet over.”

Aangezien we natuurlijk niet beschuldigd willen worden van het verspreiden van nepnieuws hebben we zijn tijdlijn even bekijken en, ja hoor, zie deze tweet die we daar gevonden hebben:

Die tweet plaatste hij op 15 januari, 2019. Vier dagen voor het interview met hem gepubliceerd werd. Met andere woorden, ongetwijfeld precies toen hij geïnterviewd werd.

Daarnaast wordt dit account gevolgd door een flink aantal journalisten van het mediakartel. De kans dat zij massaal een nepaccount volgen is natuurlijk erg klein.

Kortom, het gaat écht om Ed Nijpels. Oud-fractievoorzitter van de VVD, oud-commissaris van de koningin, én oud-bestuursvoorzitter Stichting Pensioenfonds ABP.

En weet je wat nou zo apart is? Enkele jaren geleden vertelde diezelfde Ed Nijpels ons nog dat we niet zo “negatief” moesten zijn. Er was veel te veel “negativisme in ons land.” Daar moesten we maar eens mee ophouden. En wat doet meneer zelf? Juist: die gaat lekker negatief los op politici die hem niet bevallen.

Zielige man.

