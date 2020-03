We moeten allemaal belastingaangifte doen, alleen de Belastingdienst kan de drukte niet aan

We moeten allemaal weer belastingaangifte doen. Om snel van dat vervelende klusje verlost te zijn maakt half Nederland daar meteen werk van. Alleen de Belastingdienst zelf blijkt niet voorbereid op het massale aantal belastingaangiften dat het te verwerken krijgt.

Op de website van de Belastingdienst valt te lezen dat het momenteel erg druk is. Er wordt aangeraden om op een later moment belastingaangifte te doen. Ook kan men proberen of het met de Aangifte 2019-app wel lukt om in te loggen.

Lukt het niet om aangifte te doen? Door grote drukte laten we op dit moment niet iedereen inloggen op Mijn Belastingdienst. Probeer het later nog eens, je hebt tot 1 mei de tijd. Excuses voor het ongemak. https://t.co/LPDr1Pk40U — Belastingdienst (@Belastingdienst) March 1, 2020

De website AlleStoringen.nl laat een duidelijke piek zien van het aantal klachten die ze ontvangen van mensen die het niet lukt om belastingaangifte te doen. Meer dan de helft van de mensen geeft aan dat het ze niet lukt om aangifte te doen van hun inkomensbelasting. In bijna een derde van de gevallen geeft men aan dat de website van de Belastingdienst helemaal onbereikbaar is.

Het is sinds vandaag mogelijk om belastingaangifte over het jaar 2019 te doen. Vorig jaar kampte de Belastingdienst ook al met storingen op de eerste dag. Toen deden 470.000 mensen hun aangifte op de eerste dag dat het mogelijk was.