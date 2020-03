Zorgwekkende cijfers: coronacrisis duurt nog tot eind augustus, pas in juni gaat Nederland over de piek heen

De coronacrisis houdt niet op te bestaan op 6 april, zoals momenteel de werkhypothese lijkt van de overheid. Op die dag vervallen alle maatregelen die het kabinet genomen heeft. Maar zoals het er nu naar uitziet zullen die nog voor maanden verlengd moeten worden. De piek zal in Nederland pas begin juni plaatsvinden.

Dat blijkt uit berekeningen die zorgstelselexpert Gijs van Loef heeft gemaakt, en in handen zijn van zorgverzekeringen en overheidsorganen. Op basis van het idee dat de Nederlandse overheid en samenleving “zeer krachtig” ingrijpen, komt hij uit op de volgende getallen:

“– 1,4 miljoen mensen (8%) in Nederland wordt besmet

– Piek 400.000 infecties rond 2 juni; 8.000 op IC nodig

– Einde 24 augustus 2020 (< 1000 ziektegevallen)”

Kortom: het virus zal het openbare leven in Nederland nog maanden ontregelen. Tot tenminste begin juni zal het aantal geïnfecteerden toenemen, en pas in augustus kan het sein brand meester worden gegeven. Dat is veel later dan waar overheden en hulpinstanties momenteel vanuitgaan: volgens de huidige planning vervallen op 6 april de crisismaatregelen die het kabinet genomen heeft, zoals het sluiten van horeca en scholen.

Maar of die piek dan ook echt in juni plaatsvindt? Het is slechts één van de scenario’s. Want of de “samenlevingsrespons” zo ongelofelijk positief is als in het meest optimistische situatie wordt geschetst, is nog niet duidelijk. Ook bij een zwakker overheidsbeleid worden meer mensen besmet, en komt de piek hoger te liggen. Enige voordeel: de epidemie is dan ook eerder voorbij. Of het echter waard is die prijs te betalen? Bekijk het zelf…

“Bestrijding effectief verminderd tot R0=2,4 = KRACHTIG OVERHEIDSINGRIJPEN/SAMENLEVINGSRESPONS

– 2 miljoen mensen (12%) in Nederland wordt besmet

– Piek 900.000 infecties rond 11 mei; 17.000 op IC nodig

– Einde 10 juli 2020 (< 1000 ziektegevallen) Bestrijding op R0=3,6 (huidige in China) = CHINA SCENARIO

– 2,8 miljoen mensen (17%) in Nederland wordt besmet

– Piek 1,7 miljoen infecties rond 26 april; 34.000 op IC nodig

– Einde 8 juni 2020 (< 1000 ziektegevallen) R0 stijgt tot 5,4 (we doen minder dan China) = GEBREKKIG OVERHEIDSINGRIJPEN/SAMENLEVINGSRESPONS

– 3.6 miljoen mensen (21%) in Nederland wordt besmet

– Piek 2,7 miljoen infecties rond 18 april; 54.000 op IC nodig

– Einde 22 mei 2020 (< 1000 ziektegevallen)”

Hoe dan ook: in alle scenario’s is er een groot tekort aan bedden op de intensive care-afdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen.