Zuid-Europese landen huilen vanwege blokkade Eurobonds. Plasterk slaat snoeihard terug: ‘Dit is misbruik maken van de crisis!’

Voormalig premier van Italië, Enrico Letta, is woedend dat Nederland het Europees noodfonds blokkeert. Volgens hem is er totaal geen sprake van een ‘transferunie’ of een ‘eenrichtingsweg’ wat betreft geld overdracht van Noord naar Zuid. Ondertussen vindt PvdA-coryfee Ronald Plasterk het schandalig dat Zuid-Europa doet alsof hun neus bloedt om zo direct oude schulden weg te poetsen.

Dit is de inzet van Zuid Europa: u moet ons niet alleen noodhulp bieden, maar ook eurobonds, waardoor Noord Europa voortaan garant staat voor oude en nieuwe staatsschulden van Italië en andere landen waar ze de financiën niet op orde hebben. Dat is misbruik maken van de crisis. pic.twitter.com/OG5FGAOSSa — Ronald Plasterk (@RPlasterk) March 30, 2020

Plasterk moet het niet zo hebben van de emoterreur van Zuid-Europa, want de eurobonds zijn er niet om Italië of Spanje te helpen met het coronavirus, nee Zuid-Europa zal dit vooral gebruiken om hun eigen schulden weg te poetsen.

Ondertussen komen de Italianen met een heel sneu verhaal op de proppen. Ze hadden ooit veel vertrouwen in Rutte, maar wat hij nu doet, dat kan en mag niet volgens de Italianen.

‘Ik had als premier een geweldige relatie met Rutte’, zegt Letta. ‘Ik zag hem als iemand die pal voor de Europese waarden stond, iemand die bereid was naar oplossingen te zoeken. En juist daarom, omdat ik weet wat voor persoon hij is, roep ik hem nu op in te zien dat niemand een aalmoes vraagt aan Nederland. Italië, Spanje, geen enkel land vraagt of ze extra Nederlandse euro’s mogen uitgeven. We vragen simpelweg tot een gezamenlijke Europese oplossing te komen. We vragen of we deze crisis samen te lijf kunnen gaan.’

Ondertussen ligt ook minister Hoekstra onder vuur in Zuid-Europa. Zij vonden de ‘laatdunkende’ opmerkingen van Hoekstra walgelijk. Als dit de houding is van Nederland, dan is er mogelijk geen toekomst voor de EU. Door dit soort ‘fratsen’ meent Letta dat het anti-EU sentiment alleen maar gaat groeien.

‘Italië is na de twee crises – de financiële- en de vluchtelingencrisis – een land dat in tweeën is verdeeld. De helft van het land is sindsdien zeer anti-Europees omdat ze gelooft dat ze in de steek worden gelaten zodra er iets misgaat. Dat sentiment zal de komende tijd met gigantische passen tegelijk aan terrein winnen.’