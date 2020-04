5 tips voor optimaal thuiswerken

Nu (bijna) iedereen noodgedwongen thuis moet werken door het coronavirus, roept dit voor sommigen vragen op, zoals: hoe creëer ik een comfortabele werkplek? Hoe blijf ik geconcentreerd? Hoe voorkom ik rugpijn wanneer ik achter mijn laptop of PC zit? Op kantoor werk je vast en zeker met een monitorbeugel. Een monitorbeugel richt je werkplek netjes in en zorgt ervoor dat je in de goede houding zit. Dit kan dus ook thuis! Het jij tips nodig over het thuiswerken in de juiste houding? Lees dan snel verder!

Tip 1: een rustige werkplek

Een rustige werkplek heb je nodig om je te kunnen concentreren, los van de prikkels in je huis. Is er niemand anders aanwezig in het huis dan alleen jij? Dan heb je geluk. Maar velen hebben te maken met een partner die ook thuis moet werken, of kinderen die niet meer naar school kunnen. Dan is het lastig om een plekje voor jezelf te vinden. Probeer wel altijd aan een tafel of bureau te werken. Wanneer je in bed blijft liggen, of op de bank zit, neem je meestal een verkeerde houding aan en ga je sneller relaxen. Het is juist goed om je werkplek op kantoor een beetje na te bootsen, zodat je in dezelfde ‘sfeer’ blijft.

Tip 2: de juiste houding

De juiste houding aannemen, kan enorm lastig zijn als je geen goede bureaustoel hebt bijvoorbeeld. Daarom is een comfortabele stoel en een prettig bureau belangrijk wanneer je thuiswerkt, net als op kantoor. Daarnaast is steun voor de armen ook belangrijk, kies daarom voor een stoel met leuningen. Op die manier heb je geen spanning staan op de schouders en voorkom je spierpijn.

Het goed neerzetten van je toetsenbord en monitor maakt ook enorm veel verschil voor je houding. Heb je een extern toetsenbord in huis? Zet je laptop of monitor dan vast aan een monitorbeugel. Monitorarmen of een monitorsteun, voorkomen dat je niet telkens naar beneden kijkt wanneer je aan het werk bent. Wanneer je scherm te laag staat, kan je last krijgen van je nek en rug. Je (laptop) scherm zou net iets onder ooghoogte moeten hangen en je moet ervoor zorgen dat je tijdens het werken je rug netjes recht houdt. Op die manier houd je de hele dag de goede houding aan en kun je vaarwel zeggen tegen rug- en nekklachten.

Tip 3: routine is the key

Of je nou wel of niet vaste uren hebt: routine is the key. Zet elke werkdag een wekker, neem een douche, zet een bakkie koffie en maak een stevig ontbijtje. Sta het liefst anderhalf uur voor je werk of om je werkdag fris te beginnen. Wanneer je een goede routine hebt, ben je een stuk productiever en behoud je je concentratie. Wie wil dat nou niet? Je lichaam went namelijk aan je routine en weet daarom precies waar het aan toe is.

Een voordeel aan thuiswerken, is dat je de tijd hebt om een lekker ontbijtje voor jezelf te maken. Dat geldt natuurlijk ook voor de lunch. Haal gezonde dingen in huis en probeer recepten uit. Zo wordt je lunchbreak een feestje!

Tip 4: beweeg in je pauze

Beweging maakt de hersenen weer wakker. Heb je een aantal uren hard zitten werken achter je computer? Dan is het tijd om even actief te bewegen om je concentratie optimaal te houden. Maak in je lunchpauze een wandeling. Heb je een hond? Dan is dat een goed excuus om een rondje door de buurt te lopen. Ook een korte sportsessie kan geen kwaad. Je spieren raken weer even los en wellicht heb je aan het einde van quarantaine eindelijk je summerbody waar je van droomde.

Tip 5: sluit je af van afleiding

Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is wel belangrijk om geconcentreerd te blijven. Sommigen werken goed wanneer er muziek op de achtergrond aanstaat, anderen hebben een geluidsdichte koptelefoon nodig. Iedereen sluit zich op een andere manier af van prikkels. Het is een kwestie van proberen om erachter te komen wat voor jou het meest efficiëntst werkt.

Eén ding is een feit: je telefoon leidt af! Leg je telefoon daarom achter je laptop of aan de andere kant van je huiskamer. Eventjes tussen de werkzaamheden door een aflevering op Netflix kijken? Niet doen. Beloon jezelf met die aflevering nadat je al je werkzaamheden hebt voltooid. Het is erg moeilijk om na al die prikkels weer geconcentreerd aan het werk te gaan.

Werk jij thuis en heb je hier zo nu en dan moeite mee? Bekijk dan de bovenstaande tips. Je werkt gegarandeerd een stuk productiever en comfortabeler!