Ach kijk, ook België heeft last van 5G-gekkies die zendmasten afbranden

Nederland is niet het enige land met 5G-gekkies, en zeker niet het enige land waar zulke gekkies de zendmasten in brand steken! Groot-Brittannië had er een paar en nu is ook België aan de beurt. Niet te geloven, wat een dwazen!

Of het nou rusteloze hooligans zijn die ‘uit verveling’ zendmasten afbranden omdat ze vaag iets over 5G hebben gehoord, of samenzweringswappies die de de lockdown aangrijpen om over te gaan tot ‘actie’, het is in beide gevallen belachelijk.

Volgens mij is 5G nog helemaal niet uitgerold. De tot nu toe getroffen masten waren volgens mij allemaal géén 5G-masten. Dan valt ieder argument vóór het ‘5G-masten afbranden’ al direct in het water. Je protest staat gelijk aan sabotage, helemaal nu er daardoor levens op het spel kunnen komen te staan én je treft je correcte doel niet eens. Dus wat ben je nou eigenlijk aan het doen?

Op inhoud ga je ze volgens mij niet overtuigen. Alles wat de mainstream media zegt is toch nep, alles wat op derderangs aluhoedje-websites staat is waar. En ieder bewijs dat het tegendeel bewijst, wordt ontvangen op eenzelfde manier als een creationist die het bot van een dinosaurus krijgt aangereikt: ‘Truc van de duivel.’ Daar valt geen eer aan te behalen.

En toch is het verbazingwekkend om te zien hoe er van alles wordt geroepen en de sociale dynamiek die daaruit ontstaat. Er wordt haast geen bewijs geleverd voor claims, alleen maar een advies: ‘lees je in, zoals ik ook heb gedaan’. En dat geldt voor zowel de claim als voor de mate van betrouwbaarheid voor iedere bron. Want waarom de ‘MSM’ liegt, kunnen ze je zo vertellen. Maar waar dat op dát moment uit blijkt, kunnen ze niet aantonen. En andersom dus net zo voor hún alternative media. Daar hebben ze allemaal geen tijd voor, kom nou!

Tegen die tijd is hun korte lontje vaak allang aangestoken. Dan ‘heeft dit zo geen zin’, kunnen ze hun ‘tijd wel beter spenderen’ en ‘blijf je toch gewoon je kop in het zand steken?’ Je hoeft ze niet te geloven… maar je moet ook niet straks voor hun deur liggen smeken om hulp. Want de drone die dan continu boven je hoofd vliegt, en in verbinding staat met je 5G-RFID-chip die de overheid onder het mom van ‘corona-vaccin’ bij je huid heeft ondergebracht, heb je helemaal aan jezelf te danken!