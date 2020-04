Alarm! Besmettingscijfer Brabant stijgt – Burgemeester: ‘laat zien dat we er nog lang niet zijn’

Het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen, maar de afgelopen dagen is het aantal nieuwe besmettingen, met name in Brabant, nog altijd aan het toenemen. Hubert bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het veiligheidsberaad, zegt dat deze cijfers “laten zien dat we er nog lang niet zijn”.

Alarmerende berichten uit Brabant: het cijfer van het aantal mensen dat elkaar besmet met het coronavirus stijgt. "Deze cijfers laten zien dat we er nog lang niet zijn", zegt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het veiligheidsberaad. pic.twitter.com/nsmQEm3Qe5 — EenVandaag (@EenVandaag) April 26, 2020

Hier in dit screenshot (klik voor artikel) is de huidige stand van zaken te zien. Direct valt op dat met name (grote) steden in Brabant weer flink zijn gaan stijgen, na een periode van min of meer stagnatie.

Zo rond 21 en 22 april neemt het aantal nieuwe besmettingen weer toe, en flink ook. De besmetting zou dan logischerwijs 5 tot 21 dagen daarvoor moeten hebben plaatsgevonden, dus rond eind maart en de eerste helft van april.

Nu zal het overal wel wat verschillen, maar volgens mij werd de lockdown toen ook wat minder nauw genomen. We kregen toen net lekker weer en zaten al een paar weken binnen, met wc-papier voor de rest van het jaar.

Wetende van die vertraging tussen besmetting, klachten en melding, plus het feit dat dit aantal meldingen ook slechts een fractie is van het werkelijke aantal… Nou, met hoe laks men de afgelopen dagen is geworden, dan kun je volgens mij haast niet anders concluderen dan dat dit het startschot is voor de ‘tweede golf’. Laten we daar voor de komende twee weken in ieder geval maar gewoon van uitgaan.