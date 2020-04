Arrogante Rutte woedend op Lilian Marijnissen: ‘U gaat een grens over!’

Wie denkt Mark Rutte eigenlijk dat hij is? Het moge duidelijk zijn: de arrogantie veroorzaakt door tien jaar lang minister-presidentschap neemt bijzonder grote vormen aan. Daar moeten we volgend jaar bij de verkiezingen maar eens iets aan doen.

Gisteren tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer vond er een clash plaats tussen Lilian Marijnissen van de SP en Mark Rutte. Uw premier. Niet de mijne; ik heb hem al lang opgegeven.

Hoe dan ook, Marijnissen vindt het ongelooflijk om te zien dat hoewel de regering keihard bezig is om allemaal apps te ontwikkelen — die allemaal onze privacy schenden, overigens — men veel minder bezig lijkt te zijn met maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat zorgmedewerkers beschermd worden.

“Ik heb het idee, als je zo het kabinet beluistert, dat je in deze tijd beter een smartphone kunt zijn op zoek naar een app in plaats van een zorgverlener op zoek naar een mondkapje,” aldus Marijnissen terecht. “En ik zou het nou zo fijn vinden als het enthousiasme en de bevlogenheid waarin er nagedacht wordt over die app en gewerkt wordt aan die app, dat dat er ook zou zijn voor het opstarten van het produceren van beschermende materialen in eigen land.”

“Dat brengt mij tot de testcapaciteit,” ging Marijnissen verder. Maar opeens zweeg ze. Ze keek verbaasd. Wenkbrauwen gingen omhoog.

De reden? Rutte had haar, vanaf de zijlijn, toegeschreeuwd dat ze “een grens” over was gegaan.

“De minister-president wordt boos, begrijp ik. De minister-president roept ‘u gaat een grens over.’ Maar ik vind dat we elke dag een grens overgaan door van die mensen te vragen om zonder beschermende middelen hun werk te doen. Dan kan de minister-president boos worden, dan kan hij gaan roepen, maar volgens mij gaan we díé grens over.”

Natuurlijk: de SP is een extreem-socialistische partij. Als deze mensen het voor het zeggen krijgen in ons land kunnen we de economie definitief vaarwel kussen. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar wat dit punt betreft heeft ze natuurlijk wel degelijk gelijk. Het ís een grove schande dat zorgpersoneel zonder (voldoende) beschermingsmiddelen werkt. En het ís een schande dat het kabinet overdreven enthousiast bezig is met het zoeken naar allerlei (privacy schendende!) apps.

Prima gedaan, Lilian! Laat Mark maar in zijn sop gaar koken.

