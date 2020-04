Baas Boris is weer terug! Johnson begint vandaag weer in Downing Street

De door corona gevelde premier Boris Johnson ‘is back in town‘. Hij pakt vandaag zijn werkzaamheden weer op als premier, wat toch verbazingwekkend snel is aangezien BoJo aardig wat dagen op de IC lag vanwege het virus. Maar BoJo voelt zich gelukkig weer sterk genoeg om het land te leiden in deze tijden zware tijden!





Boris Johnson had absoluut geen gemakkelijk tijd, hij heeft namelijk begin april zo’n 7 dagen in het ziekenhuis gelegen op de IC. Toch is hij weer helemaal hersteld en klaar om het land uit de crisis te leiden!

WATCH LIVE: PM @BorisJohnson makes a statement outside 10 Downing Street https://t.co/rTLBCBzvDo — UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 27, 2020

Alle ogen zijn nu op Johnson gericht, die zal namelijk komende week moeten gaan beginnen met het opperen van exitstrategieën. In Engeland wacht men met spanning af wanneer de economie weer kan worden herstart.

Vanuit de kant van Labour wil men versoepeling van de lockdownregels, terwijl er ook genoeg kritiek is op het huidige beleid omdat het dodenaantal bij de Britten vrij hoog is – meer dan 20.000 doden inmiddels.

Ook is er een groot tekort aan beschermende kleding voor zorgpersoneel. De rentree van Boris Johnson zal niet makkelijk worden, dit wordt een belangrijke week voor BoJo. De vraag is of hij echt helemaal hersteld is, het land kan het zich niet veroorloven dat de premier er weer een tijdje uit ligt.