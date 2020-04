Baudet had gelijk! Kamerleden niet geïnformeerd over nieuwe stikstofmaatregelen van minister Schouten

GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet beklaagt zich op Twitter over de manier waarop landbouwminister Schouten de Kamerleden informeert over haar nieuwe stikstofmaatregelen voor 15 april, namelijk: niet. Zij las het pas, net als ons, in de krant. Dit is precies waar Thierry Baudet bang voor is.

Hoe duidelijk wil je het hebben! Hier:

De Kamer vergadert nu alleen over oplossen coronacrisis. Dus moet het kabinet niet allerlei andere wetgeving doorvoeren. Dat is ondemocratisch. FVD wil besluitvorming die niet over corona gaat pauzeren. Uitstekende analyse @EricVrijsen in @ewmagazinenl! https://t.co/2trbqlt1SB — Thierry Baudet (@thierrybaudet) April 3, 2020

En hier Laura Bromet:

Lees in De Gelderlander dat ⁦@carolaschouten⁩ op 15 april komt met stikstofmaatregelen.

Hoeveel kranten moet een Kamerlid lezen om geïnformeerd te blijven?????

Waarom hoor ik dit niet van de minister zelf??? https://t.co/LldUhl4dkm — Laura Bromet 🦔 (@LauraBromet) April 3, 2020

In veel discussies over beleid dat niets met corona te maken heeft, of die pas voor ná de crisis relevant wordt, komt vaak één zinnetje terug: “Never waste a good crisis”. Het stipt zowel het gevaar als de potentie aan van politiek en bestuurlijk handelen ten tijde van een crisis. Het legt een ethisch dilemma bloot, maar serveert het wel met een laag cynisme. Want impopulaire maatregelen kunnen ineens acceptabel zijn geworden bij het grote publiek, maar weerstand tegen impopulaire maatregelen kan ook drastisch zijn verminderd.

Afhankelijk van je mensbeeld schat je de risico’s in tussen ethisch handelen (wat wellicht opportunistisch kan lijken) en puur opportunisme (wat misschien wel ethisch kan blijken). Baudet hanteert zelf een simpele maatstaf om de grootste twijfels over welk beleid nou wat voor type is, weg te kunnen nemen: alles wat niet corona-gerelateerd is tijdelijk niet behandelen. Baudet waarschuwde en kreeg daar nu door Carola Schouten gelijk in, die nu doodleuk stikstofmaatregelen probeert door te drukken.

Want let wel: Schouten gaat hier niet alleen voorbij aan de controlerende Tweede Kamer. Ze gaat ook voorbij aan de belangen van de boerenorganisaties, die zeggen niet meer gehoord te worden. Nieuwe protestacties zitten er momenteel niet in: dit riekt naar opportunisme.