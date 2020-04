Bizar! Bij een mondkapjeswinkel in Amsterdam kun je alleen met cash betalen!

In Amsterdam is een winkel geopend die mondkapjes verkoopt. En dat leidt tot enige ophef in de hoofdstad. Er kan namelijk alleen maar met cashgeld worden afgerekend! GroenLinks Amsterdam wil nu dat er gemeentelijk tegen de louche winkel wordt opgetreden.

Tot voor kort zat er een ijswinkel in het Amsterdamse pand, zo schrijft AT5. Maar in een tijd dat er niet veel ijsjes worden verkocht, is een handeltje in mondkapjes natuurlijk een stuk lucratiever, moet een slimme ondernemer hebben gedacht.

Het bizarre aan de Amsterdamse mondkapjeswinkel is dat ze alleen maar contant geld accepteren. Zeker bij een winkel die handelt in dergelijke beschermingsproducten kun je daar je vraagtekens bijzetten. Erg hygiënisch is het natuurlijk niet.

Wat ook niet helemaal fair is volgens het Amsterdamse GroenLinks-raadslid Imane Nadif is de hoge prijs die de winkel vraagt voor een mondkapje. Voor slechts een mondkapje wordt namelijk bijna 10 euro gerekend.

Wie toch op een veilige en goedkopere manier mondkapjes wil bestellen kan dat ook gewoon doen via onze partner STIL. Door op onderstaande banner te klikken bestel je eenvoudig en middels een digitale transactie mondkapjes, handschoenen en beschermingsbrillen: