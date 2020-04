Cannabismarkt draait op volle toeren en zal komende vijf jaar verdubbelen

De hele wietbusiness draait vlotter dan ooit. Aandelen in de cannabissector stonden in de top tien van populairste aandelen in 2019 en dat zal voor 2020 niet anders zijn. Reden is de steeds soepelere wetgeving in de Verenigde Staten en Canada waar ook werkt wordt gemaakt van concentraten, cannabis in voeding en in dranken. Verwacht wordt dat de omzet wereldwijd zal verdubbelen in 2024 tot 194 miljard dollar. Geen wonder dat beleggers enthousiast reageren op cannabisproducten.

Jarenlang zat de cannabisindustrie in de schemerzone. Nederland was een van de weinige landen in de wereld dat cannabis omarmde. Andere ontwikkelde landen reageerden afkeurend en met onbegrip op het gedoogbeleid van de Nederlanders. Dit zou de ‘war on drugs’ niet vooruit helpen. Sinds twee jaar gooien de Verenigde Staten maar vooral Canada het roer helemaal om. Marihuana wordt niet meer op dezelfde hoop gegooid als cocaïne en andere harddrugs. Meer en meer onderzoek brengt aan het licht dat cannabinoïde een helende werking heeft.

Beursgenoteerde hennepkwekers

Canada legaliseerde cannabis volledig in oktober 2018. Het land heeft dan ook de zwaarste blowers ter wereld. Dertien bedrijven kregen een vergunning om hennep te kweken. Nederland was er als de kippen bij om te kijken wat de gevolgen zouden zijn van deze legalisatie. Helemaal geen, concludeerde Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde aan Tilburg University en lector politie en openbaar bestuur aan de Politieacademie, die de Canadezen een werkbezoek bracht. De criminaliteit daalde niet maar steeg ook niet. De kwekers zijn wel legale privébedrijven die belastingen betalen en waarvan sommigen naar de beurs trokken. De legalisering brengt dus geld in de staatskas.

Door cannabis uit de criminaliteit te halen, steeg de populariteit van aanverwante producten zoals cannabidiol explosief. Hoewel in CBD olie geen THC zit, de stof waar je high van wordt, zijn er meer en meer aanwijzingen dat de olie antioxiderende, ontstekingsremmende en angstwerende eigenschappen heeft. CBD olie zou ook helpen tegen epilepsie. De interesse voor CBD olie is nog vrij nieuw. De onderzoeken lopen nog maar de eerste resultaten zijn positief. Aangezien de traditionele medicijnen in de Verenigde Staten een slechte naam krijgen omdat ze leiden tot verslaving is het niet verwonderlijk dat patiënten veel interesse hebben in CBD olie. De regering is volop bezig met de legalisering ervan.

Groei met 400 procent

Niet alleen CBD olie is in opmars, ook de ‘edibles’, het gebruik van marihuana in dranken en voeding, zijn populair. In oktober 2019 ging Canada over tot de legalisering van concentraten en edibles. Deloitte berekende in het rapport Nurturing new growth | Canada gets ready for Cannabis 2.0 dat de cannabismarkt wereldwijd binnen vijf jaar zal verdubbelen tot 194 miljard dollar. De marktkenners van Grand View Research verwachten dat de markt in cannabidiol alleen al in Europa de komende vier jaar zal groeien met 400 procent, tot 24 miljard dollar.

Reden is dat Europeanen niet negatief staan tegenover cannabis. CBD heeft, ondanks de gezondheidsvoordelen, wel een kleiner marktaandeel dan medicinale marihuana omdat er geen THC in zit. Toch speelt dat ook in het voordeel omdat autoriteiten minder streng zijn om CBD te verkopen. Wie al aandelen heeft in de cannabisindustrie heeft die de laatste jaren zien stijgen maar de piek is nog lang niet bereikt.