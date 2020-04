Crackdown op coronaspugers: noodwet maakt slijmtest mogelijk, leidt tot hogere straffen

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid komt met een speciale noodwet die het mogelijk maakt voor de politie om slijmtesten bij coronaspugers af te mogen nemen. Mocht de test positief uitslaan voor corona, dan volgt een fikse straf!

Grapperhaus geeft prima redenen om deze wet in het leven te roepen. Mochten agenten besmet zijn dan zijn ze er in ieder geval direct van op de hoogte. Hierdoor kan diegene zichzelf beter in de gaten houden én er extra op letten dat hij/zij geen collega’s besmet. De dader krijgt dan natuurlijk een flinke straf, dus vanuit het oogpunt van social distancing is het effectief beleid.

De minister benadrukt wel dat het om een ‘kleine groep asocialen’ gaat, waardoor de daadwerkelijke impact van dit beleid wellicht wat karig zal zijn. Aan de andere kant is het fenomeen blijkbaar wel zó groot van omvang dat er een ‘speciale noodwet’ voor in het leven wordt geroepen.

Zelf denk ik dat Grapperhaus de omvang van het probleem bagatelliseert. Niet dat ik het hem kwalijk neem, want wie gaat al die coronaspugers nou controleren? Prima dat de politie ze nu, mede hierdoor, streng aan kan pakken. En dat het in meer of mindere mate bijdraagt aan het voorkomen van verdere verspreiding van het virus.

Hoe groot het probleem echt is zullen we misschien nog wel gaan zien. Dat hangt af van de Raad van State, en de Tweede en Eerste Kamer, die de wet nog moeten controleren en goedkeuren. Zal niet lang moeten duren.