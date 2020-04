De BMW-rijder is asociaal? Dat is pas kort door de bocht!

Al tientallen jaren worden BMW-rijders over één kam geschoren: allemaal zijn ze asociaal en lappen ze de verkeersregels aan hun laars. Niet de Audi-, SUV- of Mercedesbestuurder, nee, de BMW-rijder is de kop van Jut op menige website, op verjaardagen en in de voetbalkantine. ‘Natuurlijk was het weer een BMW’. Maar hoe is dit vooroordeel ontstaan? En is het wel zo netjes om, zeker in deze tijd, mensen in hokjes te plaatsen op grond van hun keuze voor een automerk?

Kort door de bocht

In het afgelopen jaar zijn er diverse stukken verschenen waarin de BMW-rijder op het schavot gezet wordt. Niet alleen de asociale BMW-rijder, want natuurlijk zijn ze er wel – net als de asociale Opel-rijder. Maar als je deze artikelen moet geloven, zijn de bestuurders van een BMW, van welk type ook, het meest asociaal. Om het maar een beetje in de autosfeer te houden: dat is nogal kort door de bocht.

Zinloze onderzoeken

Eigenlijk is het te bezopen voor woorden om op in te gaan, net als de onderzoeken naar welke bevolkingsgroep het meest crimineel is. Zulke onderzoeken zijn bij voorbaat al gekleurd, omdat het in aantallen misdrijven gaat. Zou er gemeten worden aan de hand van verdwenen geldbedragen, dan zouden wij Nederlanders zelf misschien wel als ‘winnaar’ uit de bus komen. En dan punt twee: wat moeten we met dit soort informatie? Stel; het is echt waar dat BMW-rijders bovenaan de lijst met wegpiraten staan. Wat wil je eraan doen? BMW’s verbieden? Aparte straffen in het leven roepen voor deze groep automobilisten? Dan wordt het wel heel eng allemaal.

Sensatie

We kunnen deze artikelen dus scharen in de categorie sensatie. Ze leveren ons niks op; het enige resultaat is bevestiging van een ordinair vooroordeel en nog meer polarisatie. In deze tijd, waar het maken van een grapje op TV over wie dan ook direct tot een regelrecht (digitaal) volksgericht leidt, is het opvallend dat dergelijke opruiende schrijfsels nog door de eindredactie komen. Want als je er nuchter naar kijkt, zijn ze eigenlijk van het niveau ‘Fransen zijn vies’, ‘Schotten zijn gierig’ en ‘Grieken zijn lui’. Allemaal onzin. Ieder mens is uniek, en dat geldt ook voor elke automobilist.

BMW’s vallen nu eenmaal op

Het is de verdienste en tegelijk de straf voor automerk BMW: we vinden het stiekem allemaal prachtige auto’s. Dikwijls zijn ze voorzien van extra spoilers, mooie velgen, of zijn ze voorzien van een wrap, blijkt uit navraag bij velgenspecialist Wheelpoint. Smaken verschillen hierin. Ook dit heeft in de loop der jaren geleid tot diverse vooroordelen die weliswaar niet op niets gestoeld zijn, maar wel heel makkelijk. BMW’s vallen op. Hoe is het eigenlijk met de klassieke Volkswagen Golf GTI-bestuurder, die met zijn petje achterstevoren over de kop vliegt? Ook zo’n hilarisch stereotype.

Vrijbrieven voor polarisatie

Het heeft geen zin om überhaupt onderzoek te doen naar welk automerk toevallig het meeste door een bepaald type wordt bestuurd. Het zou meer zin hebben om beter te surveilleren of misschien op de middelbare school al leerlingen voor te bereiden op hun debuut als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig. Uiteindelijk valt of staat veel met opvoeding. Daar zou echt meer aandacht naartoe moeten, in plaats van steeds op het negatieve te focussen. “Onderzoek wijst uit: BMW-rijders zijn de meest egoïstische en asociale weggebruikers”. Ja, en dan? Volgend jaar zijn dat misschien Audi-mensen. Laten we ons niet zo druk maken met z’n allen. Elke dag is er wel weer zo’n nieuwsberichtje waar we als hyena’s bovenop duiken. En de zelfspot is weer eens in geen velden of (snel)wegen te bekennen.

Rammelende onderzoeken leiden tot rammelende meningen

RTL Z staaft het aantal ongevallen per automerk. En ja hoor: bij 9,5 procent van de ongevallen is een BMW betrokken. Gevolgd door de Audi met 8,6 procent, en de Skoda met 7. De Skoda? Afijn. Van die 9,5 procent veroorzakers van ongevallen is ook nog eens een groot deel leaserijder. Je vraagt je af wat dit ermee te maken heeft. Het vermoeden rijst dat de zakenman-in-de-dikke-BMW er weer van langs moet krijgen. Kennelijk is dat de aard van het beestje: wij Nederlanders moeten en zullen een zondebok hebben. Iemand om op in te hakken. Hebben we geen discussie over een kinderfeest, valt er geen onvertogen woord bij een voetbalprogramma, dan hebben we blijkbaar niks beters te doen dan een andere uitlaatklep te zoeken. Maar wanneer iemand een minuut wacht met een tik op de enter-knop, zal het merendeel denken: “ach, waarom zou ik hier eigenlijk op reageren?”. En vervolgens overgaan tot de orde van de dag. Men kan zijn tijd immers positiever besteden. Dat geldt ook voor de websites die hun pijlen richten op, ditmaal, de BMW-rijder. Zouden zij zich ooit afvragen wat hun onderzoekje voor zin heeft, behalve veelvuldig bezoek op hun site, bevestiging van vooroordelen, een hoop polarisatie en gemekker over… welk automerk de asociaalste bestuurders kent. Als je het zo leest, wordt het met de seconde belachelijker.