De overheid heeft zitten slapen! ‘Inkoop en productie mondkapjes in Nederland had sneller gekund’

Ziekenhuizen, brancheorganisaties en fabrikanten van mondkapjes hebben felle kritiek op het ministerie van Volksgezondheid en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH): ‘logge bureaucratie, besluiteloos en te zuinig geweest!’

Natuurlijk plaatst de NOS zulk nieuws om 01:22 uur… Zo krijg je de schijn vast niet tegen!

Afijn. In reactie op de corona-uitbraak heeft het ministerie vorige maand het LCH opgericht: een landelijk inkoopcentrum om corona-gerelateerde medische tekorten te kunnen voorkomen. Plat gezegd biedt het de mogelijkheid om zaken als mondkapjes in bulk te kunnen aanschaffen. Leuk idee, bagger in de praktijk, want het is en blijft de overheid!

Zorginstellingen snakten al weken naar extra voorraden (of in ieder geval enige zekerheid dat een tekort snel kon worden opgelost), maar werden al snel zat van de bureaucratie. Ze gingen al snel buiten het LCH om, kijken naar alternatieve aanbieders.

Als je zo snel mogelijk een flinke lading mondkapjes nodig hebt, dan heeft het weinig zin om te gaan kijken of het écht niet goedkoper kan, of je er wel écht zoveel (ook perse nú) nodig hebt. En als je na die ambtenaar te hebben overtuigd klaar denkt te zijn, dan heb je het goed mis. Die moet namelijk eerst goedkeuring vragen aan z’n baas. Die geeft misschien een ‘oké’, maar doelt dan wel op een minderwaardig alternatief. En hij heeft z’n ambtenaar natuurlijk nog wel wat nieuwe vragen meegegeven. Dan moet je weer uit gaan leggen dat je écht de duurdere variant wil , nee, nodig hebt, en mag je onderaan de wachtlijst staan terwijl de prijs van mondkapjes in de tussentijd blijft stijgen en de patiënten als maar zieker en zieker worden.

De overheid kwam gewoon véél te traag op gang. Want zelfs zonder op tijd in te slaan, had men wel alvast afspraken kunnen maken met producenten en leveranciers voor dergelijke middelen. Is allemaal niet gebeurd! Het was belangrijker om niet teveel voor mondkapjes te betalen en er niet meer te bestellen dan strikt noodzakelijk. Stel je toch eens voor wat voor ramp dat was geweest!