De twijfel slaat toe! ‘Kabinet vraagt advies over mondkapjes dragen in het openbaar vervoer’

Op DDS wisten we het al natuurlijk, men kan beter geen risico nemen en gewoon mondkapjes dragen als je naar de supermarkt gaat of het ov neemt. Nu begint het kabinet zich ook achter het hoofd te krabben, wellicht is het toch wel handig voor ze om hun mening hierover te veranderen. Binnenkort krijgen we te horen van het kabinet dat mondkapjes waarschijnlijk noodzaak zijn, en zo ja dan hadden wij u al lang gewaarschuwd hiervoor!





Het kabinet heeft het OMT om raad gevraagd, ze vragen zich namelijk af of het niet verstandiger is om mondkapjes te gaan dragen in het ov. Het OMT gaat nu, eindelijk, kijken naar wat andere landen precies doen en ook waarom andere landen hebben gekozen voor adviseren van het dragen van mondkapjes.

Premier Rutte over situatie na 20 mei. “We gaan kijken naar algemeen gebruik van mondkapjes” #CoronaCrisis — Alexander Bakker (@alexanderbakker) April 29, 2020

Het werd wel eens tijd dat het kabinet haar mening zou gaan heroverwegen wat betreft het dragen van de mondkapjes. Het zal ons niks maar dan ook niks verbazen als Rutte en consorten een complete draai zullen maken rondom dit standpunt. En mocht dit gebeuren dat zal er een complete leegloop ontstaan op de mondkapjes. Dus ons advies: wacht niet op de beslissing van ons twijfelachtige, draaikonterige kabinet en schaf preventief die mondkapjes aan!

Voorkomen is beter dan genezen!