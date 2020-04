De voordelen van shortlease

Ben je op zoek naar een leaseauto maar weet je niet welke auto het beste bij je past? Bij VWP Shortlease zit je niet direct 4 jaar vast aan dezelfde auto en dat biedt jou de mogelijkheid om een keer te wisselen van auto. Hierdoor rijd je altijd in de nieuwste modellen auto’s en ben je ook nog eens duurzaam bezig. Bij VWP kun je gemakkelijk en snel de goedkoopste auto’s flexibel leasen. Je kan hier terecht als je op zoek bent naar een voordelige tijdelijke mobiliteitsoplossing maar ook wanneer je op zoek bent naar een auto voor een langere periode. Elektrisch, benzine aangedreven, handgeschakeld, automaat, van basis tot enorm uitgebreid, bij VWP Shortlease is het allemaal mogelijk!

Is shortleasen iets voor jou?

Wil je gebruik maken van een flexibel leasecontract? Dit is uiteraard een persoonlijke overweging. Het leasen van auto’s en bedrijfswagens wordt vaak om verschillende redenen gebruik van gemaakt. Of het nu gaat om een nieuwe medewerker die tijdelijk een auto nodig heeft om naar zijn of haar werk te reizen of wellicht is er op projectbasis behoefte aan een leaseauto. Shortlease biedt onder andere in deze gevallen uitkomst. Wanneer één van de genoemde mobiliteitsvragen ontstaat is het tijd om even een kijkje te nemen op de website van VWP Shortlease. Op de website tref je een breed scala aan verschillende auto’s die je op basis van shortlease kunt rijden. Het is zelfs al mogelijk om binnen een dag mobiel te zijn. Hoe fijn is dat?

Operational lease & Financial lease

Het grote verschil tussen operational lease en financial lease is dat bij financial lease de auto na afloop door jou overgenomen kan worden en jouw eigendom wordt. Bij operational lease is dit niet het geval. Met Financial lease betaal je de auto in termijnen af, net zoals met een hypotheek, en is de auto na deze looptijd volledig van jou. Er wordt maandelijks een bedrag afgesproken met de leasemaatschappij voor deze aflossing. Met deze vorm komt er dus veel verantwoordelijkheid te liggen bij de bestuurder van de auto. Het voordeel van operational lease is dat de leasemaatschappij eigenaar blijft van de auto en daardoor verantwoordelijk is voor de wegenbelasting, verzekering en onderhoud van de auto. Tevens is het bij operational lease mogelijk de auto in te leveren wanneer je deze niet meer nodig hebt.

Wat zijn de voordelen van shortlease?

Shortlease heeft ontzettend veel voordelen voor jou als ondernemer. Op de eerste plaats is het nog mogelijk om auto’s te shortleasen met een lage bijtelling wat belastingtechnisch voordelig is voor jou. Hierbij geldt hoe lager de bijtelling hoe beter. Bij VWP Shortlease worden bijvoorbeeld elektrische Tesla Model 3 auto’s aangeboden die een bijtelling hebben van maar 4%! Ten tweede loop je met een shortlease contract geen risico’s omdat je niet vast zit aan een eindeloos leasecontract. Ben je een startende ondernemer en zijn je inkomsten op dit moment niet stabiel genoeg voor een lang leasecontract maar heb je wel behoefte aan een prettige auto? Ook dan is shortlease de juiste oplossing.

Je voorkomt hiermee dat je lang vast zit aan een leasecontract. Mocht je in de financiële problemen komen dan heb jij in ieder geval geen dure auto voor de deur stilstaan waar je niet van af kunt. Kortom shortlease biedt enorm veel voordelen. Laat je informeren door onze vriendelijke medewerkers zodat zij samen met jou naar de beste mobiliteitsoplossing kunnen kijken!