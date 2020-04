Donald Trump is de ‘Lamestream Media’ helemaal zat, onderbreekt zijn dagelijkse coronabriefing

Donald Trump is weer eens helemaal klaar met de ‘mainstream’ media. Hij is het zelfs zo zat dat hij tijdelijk zijn dagelijkse coronabriefing, waar hij onder andere vragen van de pers beantwoord, heeft onderbroken.

Donald Trump heeft het helemaal gehad met de ‘mainstream’ media, die hij gekscherend heeft ongedoopt tot ‘Lamestream Media’. Zijn dagelijkse briefings over de coronacrisis (die soms uren konden duren) worden ingekort en zullen op minder frequente basis gaan plaatsvinden.

Het is een Trumpiaanse reactie op de kritiek die de Amerikaanse president kreeg nadat hij suggereerde dat een injectie van een desinfectiemiddel zou kunnen helpen bij het bestrijden van het coronavirus.

In een tweet schrijft Donald Trump:

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2020