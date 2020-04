Er kan minder geld naar klimaatbeleid, Minister Wiebes: ‘Urgendadoelen door corona mogelijk al bijna behaald’

Het lijkt erop dat Nederland er dit jaar in zal slagen om de klimaateisen te halen. Vanwege het Urgenda-vonnis is het kabinet verplicht om de CO2-uitstoot voor eind 2020, met 25 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Zonder verdere investeringen lijkt dat doel al in zicht. Dat blijkt uit de brief van minister Wiebes aan de Tweede Kamer.

Eerder vandaag bedacht ik al dat de CO2-doelen van het Urgenda-vonnis wel eens behaald zouden kunnen zijn vanwege corona. Volgens minister Wiebes van Economische Zaken komen de berekeningen van het Planbureau (PBL) nét niet uit op de afgesproken limiet. Wat betekent dat er weinig voor nodig zou moeten zijn om wél onder die grens uit te komen.

Vandaar waarschijnlijk nu ook die nieuwe, ‘praktische’ klimaatmaatregelen, zoals het inleveren van je oude koelkast voor 35 euro. Al is korting op de verhuurdersheffing in ruil voor duurzame investeringen wel een flink dure maatregel.

Aan de ene kant betekent dit dat er dus geld over zou kunnen blijven, als bepaalde maatregelen die moesten worden genomen (vanwege Urgenda), nu niet meer hoeven te worden genomen. Het doel is immers vrijwel bereikt. Dat geld gaan we waarschijnlijk heel hard nodig hebben om straks mee uit de crisis te komen. Gaat het geld daar straks ook heen? Of gaat het naar andere klimaatmaatregelen? Huidig kabinetsbeleid dicteert dat er schulden mee zouden moeten worden afgelost. Valt ook wat voor te zeggen, maar of het de beste keuze is?