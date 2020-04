Eurofiel Geert Mak vindt dat EU-lidstaten niet zo moeten zeuren: ‘Zuid-Europa heeft altijd zijn stinkende best gedaan, dus wij moeten ze nu maar helpen’

De NPO heeft een half vergeten fossiel uit de kast gehaald. Geert Mak mocht gaan vertellen dat Europa tot op het bot toe verdeeld is. Oost en West staan tegenover elkaar en Zuid-Europa is zielig. Voor Geert Mak maakt het niet uit dat Zuid-Europa incompetent is gebleken qua financiën, het is namelijk onze plicht om hun geld te geven. Zo kennen we Geert Mak, vol op de emo-tour.

Dat er spanningen zijn tussen West-Europa en Oost-Europa, daar maakt hij een punt. Het is inderdaad kwalijk om te zien dat Orban gretig misbruik/gebruik maakt van de crisis om zichzelf tot een Hongaarse Poetin te benoemen. Deze vorm van neopoetinisme – het sluimerend overgaan tot een autocratie – is nu niet iets wat al te positief is voor diverse Europese waarden. Vrijheid van Meningsuiting, homorechten en andere zaken staan onderdruk in Hongarije, en de Hongaren lijken het allemaal best te vinden zolang de grenzen maar pot dichtblijven.

Waar Geert Mak echter veel te ver in doordraaft is zijn mening over het zielige Zuid-Europa. Want zoals te verwachten valt van deze salonsocialist is het eigenlijk de schuld van West-Europa. Door oneerlijke concurrentie hebben wij de Grieken/Italianen/Portugezen/Spanjaarden in deze benarde positie geduwd. Nu vindt hij dat wij dan ook wel diep in de buidel mogen tasten om wat solidariteit te tonen.

‘De hele straat staat in de fik, en dan ga je niet praten over wie precies de rekening van het bluswater heeft betaald’.

Dit verhaaltje wordt inmiddels oud en achterhaald, kan de NPO niemand anders sturen?