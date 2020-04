Gaat de EU nu eindelijk eens iets verstandigs doen? ‘EU gaat mogelijk ALLE grenzen dichtdoen voor niet-EU-burgers’

We gaan wellicht nog wel eens een unicum meemaken tijdens deze crisis. De eurocraten in Brussel gaan mogelijk besluiten om alle grenzen voor niet-EU-burgers te sluiten! Het mocht wel eens tijd worden, al weken was de EU pijnlijk stil tijdens deze pandemie, maar nu laten ze toch wat van zich horen!

De Europese Commissie komt met een opmerkelijk voorstel, ze willen alle niet essentiële reizen voor non-EU-burgers verbieden tot 15 mei. Dit omdat we de crisis binnen de EU nog lang niet onder controle hebben.

Uiteindelijk zijn het de lidstaten zelf die hierover beslissen, maar als we kijken naar onze mede EU-lidstaten lijkt het me zeker geen slecht plan om de grenzen van de EU nog voor zo’n vijf weken pot dicht te houden. Belangrijkste prioriteit is om het coronavirus onder controle te krijgen.

Italië was al bezig om ook een tijdelijk eind te maken aan humanitaire hulpverlening van de asielbootjes-industrie. Het is geen gek idee om alle havens, en grenzen van de EU tijdelijk te sluiten.

„Alle lidstaten hebben succesvolle maatregelen getroffen om de sociale interactie te beperken en de verspreiding van het virus te vertragen”, zegt vicevoorzitter Margaritis Schinas van de Europese Commissie. Hoewel de eerste resultaten „bemoedigend” zijn, blijven de reisrestricties volgens hem nodig. „We moeten de deur nog niet openzetten terwijl we ons huis aan het veilig maken zijn.”