Geen mondkapjes voor verpleeghuizen was bewust kabinetsbeleid

Verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties zijn, bij het verdelen van mondkapjes, wekenlang actief en bewust genegeerd door het kabinet. Dat blijkt uit een reconstructie door het AD. Klachten en waarschuwingen werden gewoon genegeerd!

Kabinet zo traag als stroop in een trechter

Het AD schetst een verhaal van puur wanbeleid. Het kabinet heeft gewoon vanaf het begin zitten slapen. Volgens het RIVM viel het allemaal wel mee, was de kans klein dat Nederland getroffen zou worden en zelfs dan waren we goed voorbereid: ‘nothing to see here, go back to sleep’.

Voorbereiden voor het ergste geval, bijvoorbeeld vanwege al die signalen wereldwijd dat er wél eens echt iets aan de hand zou kunnen zijn, was ook niet nodig. Dat was ook vooral heel duur. De dagen verstreken, de zorgen namen toe. De vraag, en dus de prijs, van beschermingsmateriaal nam toe. ‘Niks aan de hand,’ zeiden we hier in februari, ‘we verkopen het wel aan China!’

En de rest is geschiedenis: in de weken erna brak de paniek uit. Het kabinet moest begin maart snel beslissingen nemen en gezichtsverlies voorkomen. Risicogroepen moesten binnenblijven en langzamerhand kwam die lockdown in zicht.

Dood door bureaucratie

In de tussentijd moest er haastig een plan in elkaar worden geflanst, waaronder voor de verdeling van beschermingsmateriaal, zoals mondkapjes. Toenmalig minister voor Medische Zorg Bruno Bruins, ging in overleg met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Verpleeghuizen vallen daar niet onder. Want ach, als er ergens géén acute zorg nodig is… En zo bleef de meest kwetsbare doelgroep al vanaf het eerste uur, en tot vorige week, een blinde vlek voor het kabinet!

Het kabinetsbeleid heeft verrekt veel weg van een ‘bewust niet ingrijpen-strategie’. Een grote voorraad werd verkocht. Men sprak veel te laat over risicogroepen die eerst thuis moesten blijven en later (mede door groepsimmuniteit) moesten worden beschermd. En precies het personeel dat met die groepen werkt, krijgt niks en wordt niet eens gezien! En dat beleid dekt men in door te zeggen dat men de rekenmodellen en de richtlijnen volgt.

En net nu de piek vermoedelijk langzaam voorbij lijkt te gaan, verandert zorgminister Hugo de Jonge van koers: mondkapjes verdelen op basis van besmettingsrisico (dus weer een rekenmodelletje). Mooi op tijd, of niet?!