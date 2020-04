Gigantische drukte bij noodloket UWV! Ondernemers vragen massaal looncompensatie aan

Vanaf vandaag kunnen ondernemers looncompensatie aanvragen bij het UWV, er werd uiteraard flink wat drukte verwacht. Toch blijkt de vraag naar looncompensatie nog groter dan gedacht. Ondernemers vroegen massaal looncompensatie aan vanochtend. De vraag is of het UWV deze grote toestroom aankan de komende weken.

Bedrijven kunnen compensatie aanvragen voor de loonkosten bij het UWV, de overheid zal mogelijk tot 90% vergoeden van bedrijven. Uiteraard afhankelijk van hoe hard een bedrijf getroffen is. Een coulante houding van de overheid, en voor sommige bedrijven het enige lichtpuntje in deze donkere tijden. Sommige bedrijven worden uiteraard harder getroffen dan andere bedrijven – die gelukkig instaat zijn om flexibel te zijn waardoor ze nog enige vorm van inkomsten kunnen genereren.

Vanochtend om 09.00 uur opende het loket en direct liep de wachttijd flink op, heel ondernemend Nederland leek zich te willen aanmelden voor deze compensatie.

De verwachting is dat zo’n 100.000 tot 150.000 ondernemers zich zullen aanmelden voor de compensatie. Dan zal het echte werk pas beginnen voor het UWV, zij zullen bij iedere ondernemer een berekening moeten maken in hoeverre zij recht hebben op compensatie.

De economie krijgt een flinke klap te verduren, dat is al duidelijk. Maar wat dit zal betekenen voor onze eigen portemonnee is nog onduidelijk, de overheid kan iedereen en alles wel compenseren, uiteindelijk komt dit geld van de burger vandaan. Dus men moet niet gek opkijken als we een verhoging van de belastingen krijgen.

Het geld moet immers ergens vandaan komen!