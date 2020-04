Gruwelijk! Halve afdeling ‘horrorbejaardentehuis’ sterft aan corona: ‘Hygiëne niet op orde!’

Het gaat lichtelijk de goede kant op in Nederland omtrent het indammen van de coronacrisis. In een verzorgingstehuis in hartje centrum Rotterdam is er echter minder rede tot vreugde: 160 besmettingen en er vielen meer dan 40 doden -gelinkt aan corona- in korte tijd.

Met het aantal van 160 besmettingen en 40 doden lijkt verzorgingstehuis De Leeuwenhoek aan de Rotterdamse West-Kruiskade momenteel een van de grootste corona-besmettingshaarden van Nederland.

Wat ging hier mis?! Deze vraag willen familieleden, vrienden, maar ook instanties en journalisten graag beantwoord zien. Want dat niet alles deugt in verzorgingstehuis De Leeuwenhoek was al langer bekend.

De gewiekste organisatie van De Leeuwenhoek (Humanitas) zegt er zelf het volgende over:

“Vanaf het begin van de uitbraak van het virus zijn we ons bewust geweest van de ernst van de situatie en hebben we de maatregelen van het RIVM, de GGD en onze externe infectiepreventiedeskundigen opgevolgd om verspreiding tegen te gaan”, meldt Humanitas. “Zoals het sluiten van een afdeling bij een eerste verdenking en de stop van opname van cliënten op deze betreffende afdeling.”

Mooie woorden, maar hetzelfde verpleeghuis kwam eerder ook al negatief in het nieuws. Journalist Hugo Borst onthulde dat De Leeuwenhoek niet enkel zuivere koffie is. Hij maakte daar zelfs een serie over genaamd ‘In De Leeuwenhoek’. Klik hier om deze beelden terug te kijken en oordeel zelf…

Het Rotterdamse gemeenteraadslid Caroline Aafjes-van Aalst (Leefbaar Rotterdam) was -na de documentaire van Hugo Borst- al zeer verrast, maar is nu van mening dat er direct actie moet worden ondernomen om de wanpraktijken in zorgtehuis De Leeuwenhoek te stoppen.

Van Aalst laat er dan ook geen gras over groeien en springt in de bres voor de kwetsbare ouderen:

Eerder vandaag stelde @aaaa70caro schriftelijke vragen aan het stadsbestuur over de zorgelijke situaties in verpleeghuizen, waaronder De Leeuwenhoek. @LeefbaarRdam wil graag snel inzicht in de stand van zaken, ook in de buitengebieden van de stad! https://t.co/ImLBMl8nFY — Leefbaar Rotterdam (@LeefbaarRdam) April 9, 2020