Het coronavirus ontmaskert de milieucharlatans!

De coronacrisis is niet alleen genadeloos voor mensen met een kwetsbare gezondheid, maar ook voor degenen die nu al maanden roepen dat we een stikstofcrisis hebben. De fors afgenomen mobiliteit toont aan dat aannames over dit door de politiek als groot probleem bestempeld fenomeen niet kloppen.

Meten is weten, daar weten ze in Duitsland alles van! In zeer veel steden worden in Duitsland actuele stikstof- en fijnstofmetingen bijgehouden. Deze zijn allemaal live te volgen op internet. Zo ook in de stad Stuttgart die we maar eens als voorbeeld nemen. Op grond van deze data heeft de (linkse) gemeente Stuttgart in de afgelopen jaren zeer actief de mobiliteit van haar burgers aangepakt door met name dieselverboden en gedeeltelijke inrijverboden voor alle verkeer om daarmee ook de luchtkwaliteit van de stad aan te pakken. Tegen deze draconische maatregelen wordt al een jaar lang iedere zondag geprotesteerd, zonder resultaat.

Ook de verkeersintensiteit is openbaar; op dit moment ligt deze tijdens de gangbare pieken (8 uur ’s ochtends en 5 uur ’s middags) tussen de 30 en 43% lager als gevolg van de corona-maatregelen die op 16 maart zijn ingegaan in Stuttgart.

Sinds 16 maart vertonen deze grafieken ontluisterende getallen:

De stikstofuitstoot vertoont geen wijzigingen en blijft variëren tussen de 15 en 85 µg/m³, opmerkelijk, wanneer in ogenschouw wordt genomen dat de ‘ dramatische ’ stikstofwaarden rechtsreeks werden toebedeeld aan het wegverkeer en als gevolg daarvan draconische verkeersmaatregelen zijn genomen in deze stad

’ stikstofwaarden rechtsreeks werden toebedeeld aan het wegverkeer en als gevolg daarvan draconische verkeersmaatregelen zijn genomen in deze stad Een stijging van de PM10-waarden (fijnstof) en hogere pieken overdag; de grenswaarde werd in de afgelopen 2 weken bij een duidelijk lagere verkeersbelasting maar liefst dertig keer overschreden!

Een bijna verdrievoudiging van de PM2.5-waarden (fijnstof)

Meer pieken (in negatieve zin) dan normaal in de luchtkwaliteit

Dit beeld tekent zich niet alleen af in Stuttgart. In Kiel, Mannheim, Wertheim, Biberach, Weil am Rhein en Kehl zijn vergelijkbare verhogingen in de meetwaarden te zien en is er al helemaal géén reductie van stikstof.

Al eerder werd duidelijk dat ofwel de meetinstrumenten niet kloppen (maar waar wel politieke besluiten op worden gebaseerd) ofwel héél andere factoren van invloed zijn op stikstof- en fijnstofgehaltes. Tijdens de grote (autoloze) marathon van Frankfurt, straatfeesten in Wiesbaden en een autoloze zondag in Bremen traden dezelfde fenomenen op maar die argumenten werden door de Grünen weggewuifd.

Verkeer en de stikstof/fijnstofwaarden… de milieucharlatans met hun belastingen en verboden zullen snel een andere zondebok moet gaan zoeken om weer geld en macht te vergaren.